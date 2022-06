Confira o resultado do concurso 612 do Dia de Sorte

No Dia de Sorte é possível apostar usando os dias e números de meses que fazem sentido para você.

Portanto, se você acredita que existe um dia específico no mês que possibilita sorte, saiba quais foram os números sorteados do concurso 612 do Dia de Sorte.

Além disso, confira o resultado e saiba como ficou distribuída a premiação do concurso anterior.

Veja como foi o resultado do sorteio anterior de número 611

No último dia do mês de maio, dia 31/05/2022, ocorreu o sorteio do concurso 611 da dia de sorte. O prêmio era de aproximadamente 1,4 milhão de reais. Veja abaixo quais foram os números sorteados e também como ficou a distribuição dos prêmios.

Os 7 números foram: 23, 30, 03, 10, 18, 29, 02.

O mês sorteado foi o: janeiro

Não houve vencedores com 7 acertos;

Com 6 acertos, 57 pessoas ganharam R$2.058,30;

112 pessoas ganharam R$20,00 por 5 acertos e

638 pessoas ganharam R$4,00 reais por 4 acertos.

E 63.348 pessoas acertaram o mês da sorte e ganharam R$2,00.

Saiba como fazer as suas apostas do Dia de Sorte

A cartela do Dia de Sorte que possui 31 dias que correspondem a 1 mês. Além disso, ela possui os 12 meses do ano disponíveis. Assim, o jogador deve selecionar um dos meses.

Então, uma aposta mínima deve ser feita com 7 números. No entanto, se preferir, é possível marcar mais dezenas. Portanto, faz com que as suas chances de ganhar o prêmio fiquem maiores. No entanto, o valor torna-se proporcionalmente maior também.

Logo, para participar dessas apostas com mais números dentro da mesma cartela e não pagar tão caro, existe a possibilidade de fazer isso através dos bolões. Para isso, você pode reunir pessoas próximas ou ir a uma casa lotérica ver se a modalidade está disponível.

Outra jogatina incrível que a loteria disponibiliza é a surpresinha. Aqui, o sistema é quem faz o preenchimento da sua cartela. Então, ele seleciona, de forma aleatória, os números.

E por falar nisso, os sorteios do Dia de sorte acontecem 3 vezes por semana. Sendo, portanto, às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Caso queira apostar, no sorteio do dia, é necessário fazer isso até às 19 h, pois eles começam às 20 h.

Onde é possível fazer a aposta?

Se você tem muito interesse em jogar no Dia de Sorte, mas não faz ideia de onde realizar as suas jogadas, saiba que é possível fazer isso em uma casa lotérica ou online.

Com a opção de realizar as suas jogadas virtualmente, você ganha comodidade. No entanto, para fazer isso, você deve cumprir o valor mínimo de 30 reais para fechamento do seu carrinho de compras.

Veja o resultado do concurso 612

O concurso 612 da dia de sorte ocorreu na quinta-feira, dia 2/06/2022. Como ninguém conseguiu acertar os 7 números sorteados no concurso anterior, o prêmio acumulou para 1,6 milhão de reais aproximadamente.

Veja abaixo quais foram os 7 números divulgados no concurso e também qual foi o mês de sorte da vez. Será que a dia de sorte já tem destino ou vai acumular novamente?

Os 7 números foram: 06, 04, 29, 16, 21, 10, 25

O mês sorteado foi o: dezembro

Veja como resgatar o prêmio do Dia de Sorte

O Dia de Sorte é uma jogada que disponibiliza prêmios a partir do acerto do seu mês de sorte de 4 acertos e até 7, sendo ele o maior prêmio.

Para fazer o resgate é importante observar o quanto você tem a receber. Suponha que você tem direito a receber prêmio do mês de sorte ou por acertar 4 ou 5 números, nesse caso o resgate pode ser feito em uma casa lotérica.

No entanto, se você deu a sorte de acertar mais números e o seu prêmio é superior a 1.900 reais, a retirada só pode ser feita em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Independente de onde você for retirar o dinheiro, é necessário levar o documento de identidade com foto, CPF e também o comprovante de pagamento da aposta.

Caso você tenha feito a conferência do sorteio 612 da dia de sorte e percebeu que tem direito a resgatar um dos prêmios, realmente esse foi o seu dia de sorte. Do contrário, continue fazendo as suas apostas e aumentando as suas chances de ganhar. Então, diversifique os jogos e não deixe de tentar. Pois, um dia você pode ser um milionário.