Confira o resultado do concurso 615 do Dia de Sorte

Será que hoje é o seu dia de sorte? Então, as apostas para o concurso 615 do Dia de Sorte encerraram às 19 h. Logo, se você fez as suas jogadas para esse prêmio, confira abaixo qual o resultado dele.

Além disso, saiba como ficou o resultado do concurso anterior, a distribuição de prêmios, como realizar o seu jogo. Por fim, aprenda também a como retirar o seu tão sonhado prêmio milionário.

Veja como foi o resultado do sorteio anterior de número 614

Na terça-feira, dia 07/06/2022, aconteceu o sorteio do concurso 614 do Dia de Sorte. Com isso, seu prêmio era de aproximadamente 200 mil reais. Veja abaixo como ficou o sorteio e também a distribuição dos prêmios, que a propósito acumulou para o próximo.

Os 7 números foram: 24, 26, 07, 16, 03, 08, 01

O mês sorteado foi o: outubro

Não teve aposta vencedora com 7 acertos;

Com 6 acertos, 38 ganharam R$1.969,94;

1405 pessoas ganharam R$20,00 por 5 acertos e

595 pessoas ganharam R$4,00 reais por 4 acertos.

E 61.385 pessoas acertaram o mês da sorte, que foi outubro, e ganharam R$2,00.

Saiba como fazer as suas apostas no Dia de Sorte

Em resumo, o Dia de Sorte é uma jogada muito simples de ser feita. Afinal, a sua cartela não dispõem de muitos números. Sendo assim, para jogar, você deve marcar entre 7 a 15 números distribuídos em uma cartela com 31 algarismos.

Então, dependendo de quantos números você selecionar dentro da mesma cartela, o valor dela pode ficar bem alto e tornando-se inviável de pagar. No entanto, existe a possibilidade de fazer parte dos bolões que a loterias caixa disponibiliza.

Para isso, você realiza a aposta, selecionando mais números e divide o valor do volante com outras pessoas. Porém, deve ter em mente que você terá que dividir o prêmio, em caso de ganho.

Além dos números dentro da cartela, também, é necessário marcar qual o mês que você acredita ser da sorte. Com isso, essa jogada pode te disponibilizar prêmios também.

Caso escolher a numeração para preenchimento da cartela te deixe bastante indeciso, não se preocupe. Pois, existe a possibilidade de realizar as apostas através da surpresinha. Então, nessa modalidade, o sistema realiza o preenchimento da cartela. Para isso, ele seleciona, aleatoriamente, os números para você.

E por falar em sorteio, os do Dia de Sorte acontecem 3 vezes por semana, sendo portanto às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Portanto, caso queira participar do concurso que estiver acontecendo no dia, faça suas jogadas até no máximo 19h.

Afinal, a divulgação dos resultados do sorteio começam a partir das 20h. Aliás, saiba que você pode assistir pelo canal da Loterias Caixa, no YouTube e Facebook. Assim como, pode assistir a transmissão ao vivo, pela emissora RedeTV.

Onde é possível fazer a aposta?

Então, é possível realizar as suas apostas em uma plataforma virtual ou de maneira presencial na casa lotérica.

Caso você opte por fazer online as suas jogadas, elas podem ser feitas pelo site ou aplicativo da loterias caixa. No entanto, se essa for a sua opção, saiba que é necessário cumprir o valor mínimo para fechamento da compra de 30 reais. Além disso, existe também o valor máximo que é de 945 reais.

Veja o resultado do concurso 615 do Dia de Sorte

Na quinta-feira, dia 09/06/2022, ocorreu o sorteio do concurso 615 do Dia de Sorte e o prêmio foi de aproximadamente 300 mil reais. Logo, veja abaixo qual foi o resultado tanto dos 7 números sorteados como também do mês da sorte. Assim, veja se, de fato, esse dia foi o seu dia de conseguir o excelente prêmio.

Os 7 números sorteados foram os seguintes:

03, 28, 11, 17, 14, 29, 06

O mês da sorte foi: Junho

Fez a conferência na cartela? Então, se ganhou algum prêmio, veja agora como realizar o resgate.

Veja como resgatar o prêmio

Se você teve sorte nas jogadas e conseguiu arrematar um dos prêmios disponíveis que o Dia de Sorte oferece, fazer a retirada do valor será muito simples.

Sendo assim, quando o prêmio não ultrapassa o valor de 1900 reais é possível fazer o resgate em uma casa lotérica. No entanto, quando o valor é maior, o procedimento só pode ser feito em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Portanto, saiba que é obrigatório, apresentar o comprovante de pagamento da aposta em mãos para fazer a retirada. Assim como, documento de identidade com foto e o CPF.

Então, se você ainda não conquistou algum prêmio da loteria, continue fazendo as suas apostas. Além disso, diversifique as suas jogadas para que a chance de ganhar o próximo prêmio chegue logo.