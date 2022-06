confira opções e entre neste lucrativo negócio

O açaí é um fruto que se popularizou rapidamente na década de 90 em diversos estados do país. Sendo assim, tornando o Brasil, de longe, um dos maiores consumidores do mundo. Assim, atualmente, são produzidas mais de 1,5 milhões de toneladas por ano, sendo o Pará o maior estado produtor, seguido por algumas outras localidades do norte e do nordeste brasileiro.

Segundo o Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados (Sindfrutas), apenas o estado do Pará movimenta mais de um bilhão e meio de dólares nos cofres estatais. Além disso, os maiores consumidores dos seus produtos estão em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Saiba mais sobre o funcionamento das franquias de açaí

Geralmente, as franquias de açaí funcionam nos moldes de quiosque ou de loja física, de modo que o negócio se torna muito parecido com os modelos self-services de sorvetes. Dessa forma, os valores de investimento normalmente são baixos.

Consequentemente, a rentabilidade costuma se manter em crescimento significativo até mesmo no início de funcionamento da unidade. Além disso, não são necessários muitos funcionários e nem um espaço operacional muito grande, o que torna o valor inicial de custeamento ainda menor.

Com isso, esse setor é um dos mais promissores para se investir atualmente, sendo alvo de muitos empreendimentos tanto de pequenos quanto de grandes empresários do mercado. Por isso, selecionamos algumas opções para você, empreendedor, entrar nesse ramo lucrativo e alavancar as suas finanças. Confira!

Açaí Beat

É uma empresa criada em 2009 no estado de Minas Gerais. Portanto, iniciou como rede de franquias de açaí já no ano seguinte, não parando de se desenvolver desde então. Aliás, a marca prioriza a qualidade dos produtos. Por isso, possui algumas receitas exclusivas para atrair o seu público alvo.

O ambiente para consumo costuma ter um estilo mais moderno e inovador, com pouca poluição visual, na tentativa de torná-lo mais agradável. Atualmente, a Açaí Beat conta com quase 20 unidades distribuídas pelo país. O investimento inicial mínimo é de 100 mil reais e o prazo de retorno varia entre 12 e 18 meses.

Megamatte é uma franquia de açaí e bebidas à base de erva mate

É uma rede de franquia que possui como produtos de venda o açaí. Ademais, oferece uma variedade de bebidas à base de erva mate orgânica. Apesar de não ser um produto de exclusividade, o açaí conta com várias opções de sabores e complementos. Com isso, aumenta a qualidade dos produtos que oferece.

A Megamatte valoriza a atuação empresarial baseada em ações de responsabilidade ambiental e social. Desse modo, configura os seus modelos e as suas estratégias vinculadas a processos sustentáveis. Atualmente, possui mais de 150 lojas em 6 estados do Brasil. O valor mínimo inicial para realizar um investimento é de 200 mil reais.

Açaí no ponto

É uma franquia de açaí fundada na região norte do país, no Amazonas, e expandiu para 5 estados nas proximidades do local. Logo, a marca trabalha por meio de métodos com tecnologias de ponta com o intuito de produzir uma mercadoria de alto valor nutritivo e com o aspecto mais natural, de modo a manter o sabor do fruto.

Aliás, uma das grandes vantagens da franqueadora é o baixo custo com relação às taxas de franquia. Pois, os valores que servem para manter o funcionamento da unidade são, geralmente, irrisórios. Esse fato, então, contribui para a redução do preço para os consumidores finais.

O investimento inicial mínimo é de 130 mil reais e o faturamento médio mensal costuma ser a partir de 55 mil reais. O prazo de retorno varia entre 12 e 24 meses.

First Açaí

É uma rede de franquia de base familiar e que oferece, principalmente, açaís e gelattos em seus estabelecimentos comerciais. Para isso, a marca disponibiliza mais de 80 sabores e diversos tipos de acompanhamentos, como frutas e cereais.

Os modelos de negócio possíveis para abertura de uma unidade são: quiosque, foodtruck e loja física, de modo que cada molde tenha individualmente a sua rentabilidade. Pois, podem influenciar no fluxo de venda dependendo da localidade. Contudo, a First Açaí garante um alto faturamento para os potenciais franqueados e tenta oferecer preços acessíveis para possíveis investimentos.

O investimento inicial mínimo é de 85 mil reais, com o faturamento médio mensal a partir de 8 mil reais. O prazo de retorno costuma variar entre 6 a 10 meses.