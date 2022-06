Conheça as funcionalidades do aplicativo do Auxílio Brasil e tire o melhor proveito dele

Através do celular, podemos resolver a maioria das pendências do dia a dia. A pandemia da Covid 19 acelerou bastante essa digitalização das informações. Ela já vinha acontecendo de forma lenta, mas com as restrições impostas pelo vírus, tudo se acelerou e potencializou. É o caso do aplicativo do Auxílio Brasil, que o Notícias Concursos explicará melhor sobre algumas de suas funcionalidades na matéria desta quinta-feira (09).

Com o aumento de famílias cadastradas nos programas financeiros, bem como o pagamento do Auxílio Emergencial no auge da pandemia, algumas medidas tiveram que ser tomadas. Isso porque era viável que as movimentações financeiras fossem realizadas sem expor a população ao vírus. Dessa forma, os aplicativos do Governo passaram a ter novas funcionalidades para que quase tudo pudesse ser resolvido a distância, tal como aconteceu com o aplicativo do Auxílio Brasil.

Para que serve o aplicativo do Auxílio Brasil?

Antes de mais nada, é bom frisar que o app tem o caráter de consulta apenas. Ou seja, não é possível se inscrever no programa através dele. A inscrição é uma das poucas coisas que demanda o deslocamento do cidadão até um local físico.

Se sua família ainda não é beneficiária do Governo Federal, é necessário ir até um CRAS próximo de você e solicitar a inclusão no Cadastro Único do Governo. A partir disso, você poderá se candidatar a receber o pagamento do Auxílio Brasil.

Entre as funcionalidades do app, estão:

Informações do programa;

Situação do seu benefício;

Informações sobre o calendário de pagamento das parcelas;

Etc

Pode-se baixar no seu celular através da loja de aplicativos. Ademais, é possível obter maiores informações no site da Caixa.

Outros aplicativos do Governo Federal

Quando o Auxílio Emergencial começou a ser pago na pandemia, a Caixa criou para os cidadãos a conta digital. O CaixaTem é o app desta conta. Por lá é possível fazer pagamentos via Pix, comprar em supermercados e estabelecimentos diversos através do QR Code, além de pagar contas diversas, solicitar empréstimos e etc.

Mesmo que o cadastro no CadÚnico precise ser feito de forma presencial, ele também conta com um app para que o beneficiário possa ter as informações de forma mais facilitada. O pré-cadastro pode ser feito pelo celular e até mesmo a atualização das informações.

Os aplicativos visam desafogar as agências e estabelecimentos do Governo, sem contar com a promoção mais facilitada na vida dos cidadãos. Portanto, baixe o aplicativo do Auxílio Brasil e fique por dentro de todas as novidades.

