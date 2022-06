Conhece o ecobrança Caixa? Aprenda como aderir na sua empresa

Mesmo com o crescimento do pagamento pelo Pix e cartões, o boleto continua sendo muito usado pela população de modo geral. E sua empresa precisa estar atenta às demandas dos clientes. Por isso é importante ter o ecobrança Caixa como seu aliado. Veja como a ferramenta funciona na matéria que o Notícias Concursos preparou nessa segunda-feira (06).

Vamos te mostrar agora como o sistema disponibilizado pela Caixa Econômica Federal trabalha, além de mostrar os pontos positivos e negativos da ferramenta. Dessa maneira, você terá o panorama da funcionalidade do ecobrança Caixa e saberá se ela é apropriada para seu negócio ou não.

O que é o ecobrança Caixa

Essa é uma funcionalidade online para gerir cobrança de boleto do banco Caixa. Além disso, a ferramenta também trabalha com outras vantagens. Através dela você passa a gerar boletos, alterar dados já criados, acompanhar os pagamentos em tempo real, dar baixa nos boletos, entre outras coisas.

Como funciona?

Esse serviço pode ser acessado na página do ecobrança ou até mesmo pelo sistema do banco. Caso você queira gerar um boleto através desta plataforma, deve fazer o cadastro no site da Caixa.

O primeiro acesso precisa ser feito de forma presencial em uma agência da instituição. Ademais, para utilizá-lo, não é necessário ser correntista. Tanto pessoas físicas como jurídicas têm acesso ao sistema.

Taxas e cobranças

Uma reclamação dos consumidores é em relação à falta de informações a respeito de taxas e tarifas diversas. A adesão ao sistema é feita somente de forma presencial, além de que o ecobranças é um tanto desatualizado.

Há poucas informações a respeito dele na Internet, o que faz com que essa funcionalidade da Caixa não seja a mais atrativa dentro de todas as opções existentes. Mas, tal situação muda um pouco se você ou sua empresa for correntistas do banco. A centralização de todas as informações financeiras em apenas um lugar é mais vantajosa, pois dá menos trabalho.

Se o que você busca é apenas um meio para gerar boletos, há opções, como o boleto fácil, por exemplo. O que é importante é sua empresa ou você mesmo não perder negócio simplesmente porque não aceita uma forma de pagamento tão comum quanto o boleto.

É importante entender que, às vezes, a pessoa está com alguma restrição no nome e, por isso, não tem cartão de crédito, ou até mesmo ela se sente mais confortável em pagar através do boleto. Assim, talvez, o ecobrança Caixa seja uma boa funcionalidade para você e seu negócio.

