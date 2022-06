A Contabilizei disponibiliza mais de 100 vagas de emprego nesta semana, com chances para as áreas de tecnologia, dados, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. As vagas são para atuação na modalidade de trabalho remoto e presencial em São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Analista de Atendimento Fiscal Pleno, Analista de Atração e Seleção Sênior, Analista de Conteúdo Pleno, Analista de CRO Júnior, Analista de Dados Pleno | Squad CRO, Analista de Educação Corporativa, Analista de Facilities, Analista de Folha de Pagamento Júnior, Analista de Marketing de Performance Pleno, Analista de Negócios, Analista de People Analytics Pleno, Analista de Retenção e Fidelização, Analista de SEO Sênior, Analista de Suporte Pleno, Analista Financeiro Sênior (Foco em Contas a Pagar e Receber), Analista Fiscal Júnior – Atendimento ao Cliente, Analista Marketing Inbound Pleno, Analista Societário Júnior, Assessor(a) de Negócios, Consultor(a) de Atendimento Contábil Sênior, Consultor(a) de Desenvolvimento (BP), Consultor(a) de Vendas, Coordenação de Vendas, Especialista de Controladoria, Especialista de Controles Internos, Especialista de Novos Negócios (Benefícios/ Seguros), Especialista em Regulação, Estagiário(a) de CRM, Estagiário(a) de CRO, Estagiário(a) de Marketing Digital, Gerente de Assessoria de Negócios Júnior, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas é importante que os candidatos compartilhem dos valores da empresa e estejam preparados para suportar sua expansão.

Não há informações sobre data limite para candidatura, de modo que as vagas permanecerão abertas até que sejam completamente preenchidas. Os interessados poderão se candidatar clicando aqui.

Sobre a empresa

Fundada em 2013, a Contabilizei está localizada em Curitiba e São Paulo, com mais de 1 mil funcionários espalhados em diferentes regiões do Brasil. Em franca expansão, a empresa recebeu aportes de fundos internacionais como Banco Mundial (IFC), KaszeK Ventures, Point72 Ventures e SoftBank Group, Goldman Sachs Asset Management e também fomos reconhecidos pelos rankings Smart Customer, Linkedin Top Startups, Latam Founders Awards e Fast Company, e promete mudar a forma de fazer contabilidade com soluções criadas com Tecnologia e Inovação.