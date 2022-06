Corrigir Bally Sports não funciona no Roku, Firestick, Xfinity, Apple TV

Você pode assistir seus jogos favoritos ao vivo com o Aplicativo Bally Sports. No entanto, muitas pessoas encontraram recentemente problemas com o aplicativo Bally Sports. Então, criamos este artigo para informar nossos usuários sobre esse problema. Vamos verificar como corrigir o aplicativo Bally Sports que não está funcionando no Roku, Xfinity, XboxOne e Firestick.

Corrigir o erro Bally Sports não funcionando

Se o Bally Sports não estiver funcionando no seu Roku, Firestick, Xfinity ou Apple TV, existem algumas correções disponíveis que você pode experimentar.

Além disso, certifique-se de ler o guia até o fim se estiver procurando por essas correções. Vamos começar

Reinicializar dispositivo

Antes de iniciar o processo de correção do problema, reinicie o Roku, a Apple TV ou qualquer dispositivo com o aplicativo Bally Sports.

Seria melhor se você fizesse isso porque existe a possibilidade de alguns arquivos de cache do seu aplicativo estarem corrompidos no seu dispositivo. E o aplicativo não pode ser executado corretamente no seu dispositivo devido a esse problema.

Portanto, você precisará reiniciar o dispositivo para resolver esse problema. A RAM do seu dispositivo será liberada e começará tudo de novo.

Então dê uma chance. E informe-nos se reiniciar o aplicativo Bally Sports no seu Roku, Firestick, Xfinity e Apple TV corrige o problema.

Verifique os servidores

Se A conexão de rede estiver funcionando bem e você a tiver verificado. Mas, ainda assim, o aplicativo Bally Sports talvez não funcione no seu Roku, Apple TV, Firestick, Xfinity ou outro dispositivo, então é provável que os servidores Bally Sports estejam inativos devido à manutenção.

Portanto, para saber que há um problema no servidor, basta garantir que você não seja o único recebendo esse erro, pois pode haver outras pessoas com o mesmo problema.



Você pode verificar os usuários com esse erro nas últimas 24 horas. Se outras pessoas também estiverem enfrentando esse erro, além de esperar, não há mais nada que você possa fazer.

É porque o problema está no lado do desenvolvedor.

Reinstale-o

Você pode receber esse tipo de erro quando os arquivos de instalação estão corrompidos ou danificados. Portanto, você terá que garantir que os arquivos de instalação sejam reparados.

Mas como você faz isso? Infelizmente, você não pode determinar e reparar esses arquivos usando nenhuma opção. A única coisa que você pode fazer é reinstalar o aplicativo no seu dispositivo.

Os passos são os seguintes:

Vá para a tela inicial do seu dispositivo.

Em seguida, abra a loja do Canal.

Agora você pode remover o canal por selecionando-o . Clique OK para remover o Canal.

. Clique para remover o Canal. Por fim, selecione a opção para remover o Canal. Então confirme sua escolha.

É assim que você pode remover o Bally Sports do seu dispositivo. Você pode usar o mesmo método em qualquer dispositivo. Além disso, você pode encontrar as etapas específicas para o seu dispositivo em seu site.

Verifique a conexão com a Internet

Além disso, existe a possibilidade de seu dispositivo não ter uma conexão de internet adequada, fazendo com que o Bally Sports não funcione. Por isso, é essencial ter uma boa conexão com a internet.

Você pode visitar o site Fast.com para verificar se o seu WiFi oferece uma velocidade de internet decente. Você também pode verificar a velocidade da sua conexão.

Se você tiver algum problema com a Internet, desligue e ligue o roteador/modem uma vez se o WiFi não estiver funcionando corretamente. E, em seguida, certifique-se de que está funcionando novamente.

Enquanto isso, se sua velocidade não melhorar mesmo depois disso, você deve entrar em contato com seu ISP. Eles podem corrigir o problema de conexão em sua área.

Reinicie o dispositivo

Se você não conseguir resolver o problema mesmo depois de executar os métodos acima, recomendamos que você reinicie seu dispositivo.

E, após a instalação do aplicativo Bally Sports, ele voltará a funcionar como antes.

Palavras finais

Isso é tudo sobre como corrigir o problema de esportes bally não funcionando. Você pode seguir os métodos acima e seu problema será resolvido. No entanto, se nada funcionar, a equipe de suporte estará disponível para ajudá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, você pode entrar em contato com a equipe de suporte técnico se ainda não conseguir usar o Bally Sports no seu dispositivo. Eles irão ajudá-lo a resolver este problema.

