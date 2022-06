Crea-SP abre vagas de estágio

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) anunciou a abertura de vagas de estágio para estudantes de diversas áreas do ensino superior. Segundo o Crea-SP, cerca de 10% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência (PCDs) e 30% delas para negros.

São elegíveis alunos matriculados nos cursos de administração, comunicação social (relações públicas), engenharia civil, engenharia da computação, ciência da computação, engenharia de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de software e tecnologia em redes de computadores. Além disso, o Crea-SP visa recrutar estudantes de Direito e Design/Design Gráfico.

De acordo com o edital, o programa de estágio tem duração entre seis meses e dois anos, com jornadas diárias de seis horas. O órgão oferece, ainda, bolsa auxílio que varia entre R$ 992,90 e R$ 1.128,30, a depender do curso e semestre. Será fornecido, também, vale refeição e auxílio transporte.

Como parte do processo seletivo, os candidatos inscritos terão que realizar prova online entre 24 e 27 de junho, com questões de múltipla escolha e caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aprovados serão convocados seguindo a ordem de classificação, o semestre cursado na data de admissão e o número de vagas existentes ou que venham a existir.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site da SuperEstágios até 20 de junho para efetivar sua candidatura. No endereço é possível, ainda, obter mais detalhes sobre a seleção e conferir o edital na íntegra. Clique aqui para se inscrever.