CRM – PI abre Concurso público para cargos de nível médio

No estado do Piauí, o Conselho Regional de Medicina (CRM) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de vagas em cargos de nível médio.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo – Teresina (1 vaga) e Assistente Administrativo – Parnaíba (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

O salário oferecido será no valor de R$ 1.523,51, acrescido de R$ 990,00 de auxílio alimentação, R$ 318,00 de auxílio transporte, plano de saúde e plano de cargos, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 11 de julho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto Quadrix. O valor da inscrição está fixado em R$ 55,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos, complementares e específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 14 de agosto de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Organizar e manter atualizado o Banco de Dados dos profissionais médicos inscritos e das empresas prestadoras de serviços médicos registrados, bem como resoluções, portarias e atos normativos e administrativos pertinentes ao assunto; Responsabilizar-se pelas informações aos interessados a respeito de processos, papéis e outros documentos arquivados; Promover a numeração e expedição de correspondência oficial; Manter serviços de protocolo das correspondências e de papéis, documentos e requerimentos; Examinar e registrar os processos administrativos em tramitação no CRM-PI; Manter atualizado o sistema informatizado de informações administrativas; Autorizar a retirada, por servidores e Conselheiros, de processos arquivados; Organizar o sistema de registro, de referência e de índice necessários á pronta consulta de qualquer documento arquivado; Dar sequência á tramitação de processos administrativos; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022