O currículo do candidato é uma apresentação importante sobre seu perfil profissional. Por isso, o seu currículo deve ser atrativo para que você receba o convite para uma entrevista de emprego que seja relacionada aos seus objetivos de carreira em longo prazo.

Currículo: elabore um documento objetivo e organizado

A construção do currículo deve ser feita de maneira objetiva e organizada, por isso, é relevante que você elabore um documento objetivo que não possua muitas páginas e que esteja organizado visualmente. Dessa forma, você minimiza a possibilidade de o seu currículo ser descartado sem que seja completamente analisado.

Evite informações excessivas e destaque seus dados pessoais

Destaque suas informações pessoais de maneira sucinta. Insira poucos contatos dos quais você esteja disponível e não coloque informações excessivas, como dados de filiação ou números referentes a algum documento, por exemplo.

O seu objetivo deve ser claro e direto (cargo, hierarquia e área de atuação)

Já o seu objetivo deve ser claro e direto. Sendo assim, você pode colocar o seu cargo e hierarquia dentro da sua área de atuação. Entretanto, você deve escrever o seu objetivo sem muitas explicações. Por exemplo: auxiliar de serviços gerais; assistente de atendimento ao cliente; analista de recursos humanos; gerente de equipe de vendas etc.

Destaque de forma sucinta suas experiências anteriores

Você deve descrever sua experiência profissional de maneira resumida. O currículo será explorado posteriormente, por isso, você não deve descrever uma narrativa concreta; já que isso pode ser um impeditivo para que você seja convidado para uma entrevista de emprego, já que não haverá pontos para esclarecer.

Sendo assim, informe o nome das empresas pelas quais você passou e o seu período trabalhado. Além disso, preze pela ordem cronológica inversa, destacando os fatos mais atualizados.

Destaque cursos concluídos e cursos em andamento

A sua trajetória escolar requer o mesmo tipo de cuidado quanto a ordem das informações, bem como é importante que você fale sobre cursos dos quais você possa comprovar e informe pontos importantes sobre cursos em andamento, como a previsão de término e a modalidade do ensino.

Alcance seus objetivos de carreira em longo prazo

Dessa forma, o seu currículo será direcionado para que você alcance seus objetivos de carreira, considerando a objetividade e a organização das informações.

LinkedIn

Atualize o seu perfil no LinkedIn e direcione o envio do seu currículo, considerando que o LinkedIn é uma ferramenta utilizada no recrutamento e seleção de diversas empresas. Eleve de forma positiva a sua visibilidade profissional no mercado atual.