A elaboração do currículo requer assertividade e objetividade, bem como é importante que a organização das informações seja considerada de modo que o profissional se coloque positivamente no mercado de trabalho.

Currículo: informações objetivas e organizadas destacam o seu documento profissional

Cada vez mais, as empresas possuem menos tempo para avaliar um currículo, considerando as dinâmicas do mercado e a necessidade de contratações emergentes. Sendo assim, é de extrema valia que o currículo do candidato seja direcionado através da objetividade nas informações e da organização no que se refere a visualização do documento.

Dados pessoais

É importante que destaque seus dados pessoais sem excessos, evitando informar números referentes a documentos pessoais ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do currículo é um ponto importante na avaliação do profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, é importante que você informe o cargo pretendido, considerando a sua hierarquia atual dentro de sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de relacionamento com o cliente; analista de processos; gerente de marketing digital etc.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional deve ser descrita de maneira objetiva. Sendo assim, utilize termos pertinentes a sua área de atuação e faça um resumo de suas atividades exercidas.

Faça pequenos apontamentos relevantes

Lembre-se de que o seu currículo é um documento que será explorado durante a entrevista de emprego. Por isso, não é viável que você informe uma situação concreta durante a elaboração do currículo.

Informe cursos concluídos e detalhe cursos em andamento

Você deve informar a sua escolaridade de modo objetivo, destacando cursos concluídos e possíveis cursos em andamento.

Mantenha o Linkedin atualizado

Não menos importante, atualize o seu perfil no Linkedin; já que é uma ferramenta amplamente utilizada para o recrutamento e seleção de diversas empresas. Sendo um ponto relevante para o direcionamento do seu currículo de forma objetiva.

Opte por uma imagem pessoal que transmita profissionalismo

Caso você insira uma foto no seu currículo, opte por uma imagem que não destaque negativamente sua personalidade, evitando situações pessoais como festas ou viagens.

Faça adaptações e direcione a sua carreira profissional

É importante que faça adaptações relevantes e destaque de forma orgânica o seu currículo profissional, considerando a necessidade de contratações assertivas por profissionais resilientes e dinâmicos.

Dessa forma, poderá alcançar seus objetivos de carreira em longo prazo, recebendo o convite para uma entrevista de emprego que seja correlata aos seus objetivos profissionais e aos seus valores, fazendo com que a contratação seja uma troca mútua e positiva para todos os envolvidos no processo seletivo.