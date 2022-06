Cursinho UFMS abre período de inscrição para novas turmas

O período de inscrição do Cursinho UFMS para a formação de novas turmas de 2022 está aberto. O curso é fruto de um projeto de extensão da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e oferta aulas gratuitas para preparar estudantes para provas de vestibular e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de junho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site do Cursinho UFMS.

Nesta edição, o curso oferta 500 vagas distribuídas em todos os campi e as aulas serão realizadas no formato híbrido. O curso é gratuito, mas os candidatos devem pagar uma taxa única de matrícula no valor de R$ 400.

Os candidatos que são inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar a isenção dessa taxa de matrícula até o dia 19 de junho. O curso vai ofertar o benefício para até 10% das vagas aos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica.

De acordo com o coordenador do projeto, Edivaldo José de Araújo Filho, o Cursinho UFMS visa auxiliar alunos que desejam ingressar na Universidade.

“Nós vamos prepará-los para o Vestibular UFMS e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE). As aulas serão voltadas para o formato da banca responsável pelas provas, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec)”, explica.

Resultado e aulas

A divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 27 de junho. De acordo com o cronograma, os selecionados deverão realizar as matrículas até o dia 6 de julho.

O cronograma indica ainda que o início das aulas está marcado para o dia 7 de julho. As aulas presenciais serão nas quartas-feiras, enquanto nos outros dias da semana as aulas serão remotas, ministradas das 19h às 22h.

