Cursinhos populares da USP recebem inscrições para novas turmas

Os cursos preparatórios pré-vestibular ligados à Universidade de São Paulo (USP) estão com inscrições abertas para a formação de novas turmas para o segundo semestre deste ano. Há oportunidades para a capital de São Paulo e também para Ribeirão Preto.

Os cursos são voltados para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica que querem se preparar para o vestibulares tradicionais e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Veja a seguir os cursos com inscrições abertas.

Cursinhos da USP

Poli USP

O curso preparatório da Escola Politécnica da USP recebe as inscrições para as turmas do segundo semestre até esta quarta-feira, dia 29 de junho. Os candidatos devem se inscrever através o site do cursinho e o valor da taxa é de R$ 15.

Cursinho da FFLCH

Para o cursinho da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), as inscrições seguem abertas até o dia 27 de junho e devem ser feitas exclusivamente online, com o preenchimento de formulário eletrônico.

Cursinho da FEA

O cursinho preparatório da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) também está com o período de inscrição aberto para o Ciclo Básico. As inscrições devem ser feitas no site do curso. Conforme o Manual do Candidato, o valor da taxa é de R$ 28,00.

Cursinho Popular Arcadas

De acordo com o cronograma do Cursinho Popular Arcadas, as inscrições serão recebidas até o dia 15 de julho para o preenchimento de 120 vagas. Conforme o edital, o valor da taxa de inscrição é R$ 22,50.

Cursinho Popular Clarice Lispector

Por fim, o curso da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, intitulado Cursinho Popular Clarice Lispector, recebe inscrições até o dia 3 de julho. Assim como as inscrições, o curso é totalmente gratuito.

