Deputado Davi Maia entrega trator à Associação de Desenvolvimento em Igreja Nova

O Deputado Davi Maia (UB), esteve no Povoado da Perucaba em Igreja Nova no dia 24 de junho para a entrega de um trator para a Associação do Desenvolvimento Sustentável Socioprodutivo da Perucaba – PUCABA.

Esse trator foi uma emenda do Senador Rodrigo Cunha e intermediado pelo Deputado Davi Maia que em contato com as lideranças da associação identificou essa necessidade e propôs ao senador destinar parte de suas emendas para a aquisição do equipamento através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – Codevasf.

O trator vai auxiliar os pequenos produtores rurais do povoado no preparo da terra ajudando no desenvolvimento da agricultura familiar.