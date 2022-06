Descomplica recruta jovem aprendiz para diversas áreas

A Descomplica está recrutado jovem aprendiz para diversas áreas. A plataforma de educação digital que nasceu para despertar a vontade de estudar em milhares de pessoas e conecta, atualmente, alunos e professores de um jeito prático e simples, busca novos talentos para integrar seu time e suportar sua expansão.

Considerada a primeira grande empresa de educação digital do Brasil, a companhia conta com mais de 1 mil colaboradores e não para de crescer. Agora, busca jovens aprendizes com interesse em ingressar no mercado e se desenvolver junto com a empresa, para atuar em diferentes áreas corporativas.

São elegíveis jovens talentos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio recentemente. É importante, ainda, que os candidatos residam no Rio de Janeiro e tenham conhecimento básico em pacote Office, além de disponibilidade para participar do programa durante dois anos. Neste período, os contratados terão a oportunidade de trabalhar com um time de alto nível, usando boas práticas e as melhores ferramentas do mercado, bem de aprender muito e participar de um projeto que afeta a vida de milhões de brasileiros.

A empresa reforça, ainda, que os jovens aprendizes terão autonomia para tomar decisões sem precisar investir tempo e energia em reuniões longas e desnecessárias e poderão trabalhar em um ambiente informal que não se prende à hierarquia tradicional, com um time super dinâmico e colaborativo que trabalha e também se diverte junto.

Segudo a empresa, o programa de Jovem Aprendiz foi pensado para desenvolver profissionalmente jovens que buscam uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho, oferecendo uma rotina de acompanhamento com sua liderança e com o RH, que inclui, ainda, treinamentos que irão apoiar o crescimento.

O programa tem a duração de dois anos e carga horária de 20 horas semanais.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever até o dia 19 de junho pelo link https://boards.greenhouse.io/descomplica/jobs/5149536003.