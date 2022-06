DHPP prende acusado de matar anciã de 71 anos na frente do neto em Maceió

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital (DHPP) confirmou a prisão de um homem de 27 anos, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na região da Chã da Jaqueira, em Maceió. O preso também é apontado como autor do assassinato contra Genilda Maria da Conceição, morta com um…

Reprodução

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital (DHPP) confirmou a prisão de um homem de 27 anos, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na região da Chã da Jaqueira, em Maceió. O preso também é apontado como autor do assassinato contra Genilda Maria da Conceição, morta com um tiro no peito quando levava o neto à escola, em fevereiro de 2019. RELEMBRE AQUI.

A prisão ocorreu nesta segunda (6), no bairro do Farol, em cumprimento a mandado de prisão. A.G.S. foi preso pela primeira em 2015, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O suspeito, juntamente com dois irmãos e outros comparsas, dominava o tráfico na Chã da Jaqueira, local em que o grupo é apontado como suspeito de diversos homicídios.

Outro homicídio cometido pelo grupo ocorreu em novembro do mesmo ano, quando a vítima Marcelo Lopes dos Santos foi executado por possuir dívidas da compra de drogas ao grupo criminoso. RELEMBRE AQUI.

O delegado Thiago Prado, que coordenou a operação, disse que as investigações irão continuar até que os demais criminosos, que atuam na região, sejam presos, e assim trazer paz à localidade da Chã da Jaqueira.