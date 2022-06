Dinheiro esquecido: Quando será iniciada a nova fase de consultas?

Ainda sem previsão para ser iniciada, a segunda fase do Sistema Valores a Receber é muito esperada por milhões de brasileiros. Segundo o Banco Central (BC), a retomada do programa foi adiada devido à greve dos servidores do banco.

“A greve dos servidores do BC prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do Sistema de Valores a Receber (SVR). O prazo de retorno do SVR, inicialmente previsto para 2 de maio, será adiado. A nova data será comunicada com a devida antecedência”, informou o BC.

Segundo as informações, no total, R$ 8 bilhões estão esquecidos em bancos e instituições financeiras por pessoas físicas e jurídicas. Lembrando que metade desse montante foi repassada na primeira etapa do sistema, que correspondia os seguintes recursos:

Contas-correntes e poupanças encerradas com saldo disponível;

Parcelas de empréstimo;

Tarifas cobradas indevidamente;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;

Recursos que costumam não ser pesquisados após encerramento de grupos de consórcio;

Capital a devolver em cooperativas de crédito.

Segunda fase do SVR

Primeiramente, cabe salientar que a nova etapa do sistema incluirá tanto as pessoas que não foram contempladas na primeira fase quanto as que resgataram os seus valores esquecidos.

Isso ocorrerá devido as origens dos recursos que serão liberados, sendo elas diferentes da primeira etapa. Os valores esquecidos da segunda fase são de:

Tarifas cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo do BC;

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, também não previstas;

Contas-corrente e/ou poupanças encerradas com saldo disponível (atualizado);

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo;

Entidades em liquidação extrajudicial;

FGC (Fundo Garantidor de Créditos);

FGCoop (Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito).

Além disso, o Banco Central informou que a consulta e regate dos valores ocorrerão no mesmo dia. Na primeira etapa cada procedimento era realizado com agendamento prévio, mas agora não será mais necessário.

Todavia, as consultas continuarão ocorrendo através da plataforma utilizada na primeira fase. Vale lembrar que os saques só são realizados mediante o cadastro no Gov.br, com conta prata ou ouro.