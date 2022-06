Do que você tem medo? Quando lhe fazem essa pergunta, o que lhe vem à mente?

Pensar sobre os nossos medos é o primeiro passo para conseguir superá-los – na medida do possível. Isso porque começamos a entender um pouco mais sobre eles, buscando ferramentas (dentro de nós) que podem nos fortalecer e minimizar a sensação de medo.

Por isso, neste texto trouxemos algumas reflexões que podem lhe ajudar a pensar sobre o assunto. Vamos adiante!

Do que você tem medo?

O que lhe dá medo? O que faz com que os seus pensamentos disparem negativamente?

Pensar sobre os medos pode ser doloroso, em muitas circunstâncias. Porém, muitas vezes temos medos por, simplesmente, não pensarmos sobre eles. Quando passamos a trazer o medo para o lado mais racional, conseguimos enxergá-lo por novas perspectivas.

Por exemplo, se você tem medo de um inseto em específico, tente nomear por que você tem medo. Ele é feio? Sujo? Transmite doença? rememora algum trauma de infância?

Esse mapeamento pode ser um caminho que nos ajude a refletir sobre o medo, nos auxiliando na hora de superar o que nos atrapalha.

Sendo assim, neste momento de reflexão, tente mentalizar quais são os seus medos. E sabe o que mais? Jamais os caracterize como bobos. Saiba escutar a si mesmo, respeitando esses medos e entendendo você.

Por que sentimos medo?

Em linhas gerais, o medo está relacionado com a nossa sobrevivência. Se o nosso cérebro entende que alguma situação pode causar prejuízos para a saúde física e/ou mental, ele disparará o medo.

Além disso, o medo, muitas vezes, relaciona-se com a ausência de uma habilidade. Por exemplo, se você tem medo de viajar sozinho, pode ser que se sinta assim porque nunca tenha desenvolvido essa habilidade.

Claro que os medos não podem ser reduzidos à causa e efeito. Porém, esses dois pontos acima podem nos ajudar a entender melhor o que sentimos no dia a dia.

Como no caso do inseto, o medo pode estar relacionado à sobrevivência – medo de pegar uma doença. Já no caso da viagem, o medo está relacionado com a falta de habilidade de lidar com o diferente.

Quais as formas de superar?

O medo faz parte da vida do ser humano. Isso significa que superar não é o mesmo que nunca mais sentir. Nós sempre teremos medo de alguma coisa! Faz parte da nossa capacidade de nos prepararmos para situações difíceis.

Porém, quando ele começa a vencer, impedindo que tomemos decisões importantes, é hora de agir.

Aqui, o ideal é procurar o porquê do medo. O que está causando o medo? Eu tenho medo de qual consequência, de fato? Esse tipo de análise pode ajudar a enxergar tudo mais racionalmente.

Ao trazer para a razão, podemos criar estratégias reais para lidar com o que sentimos. Exemplo: Se o medo de inseto é que ele toque em minha pele e transmita doenças, que tal usar veneno para tirá-lo de dentro de casa, sem tocá-lo diretamente?

Esses pensamentos podem ser bastante úteis, assim como a psicoterapia. Se você sente que tem um medo travando a sua vida, busque ajuda psicológica.

Às vezes o medo é a ponta de um iceberg mais profundo. Permita-se descobrir. 😉