Dono de estabelecimento é alvo de golpe e recebe mil reais em notas falsas

O dono do estabelecimento onde aconteceu um show nesse domingo (5) acionou o 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM) alegando que recebeu em torno de mil reais em notas falsas durante pagamentos feitos durante o evento.

Guarnições do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) foram acionadas para verificar o caso. Ao chegar no local, o dono do estabelecimento alegou que suspeitava de um jovem de 18 anos. O suposto autor foi localizado e negou todas as acusações.

Vítima e suspeito foram conduzidos para a sede da Polícia Federal, em Maceió, uma vez que se trata de um crime contra a União. Eles foram ouvidos e, em seguida, liberados.