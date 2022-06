DP6 recruta profissionais para trabalho híbrido

Em busca de novos talentos para compor seu time, a DP6, consultoria de inteligência e tecnologia de marketing analytics, recruta profissionais para diversas áreas e funções, com a possibilidade de atuação na modalidade híbrida – presencial e remota.

Ao todo, são 28 vagas de emprego e estágio para as áreas de ciência de dados e tecnologia, administrativa e comercial da empresa. Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Gerente de Análise Digital, Especialista em Data Science, Especialista em Engenharia de Dados, Estágio em Recrutamento e Seleção, Auxiliar Administrativo de Compras (exclusiva para PCD), Desenvolvedor (a) Web Analytics, Engenheiro (a) de Dados, Cientista de Dados, Gerente de Talent Acquisition, Consultor (a) de Marketing Analytics, Talent Acquisition, Gerente de Contas Sênior e Especialista em CRM.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, sendo que serão aceitos candidatos de todos os níveis superiores. Contudo, é importante que os profissionais compartilhem dos valores da companhia e tenham disponibilidade para trabalhar na modalidade 100% remota ou híbrida, podendo ir ao escritório da empresa, em São Paulo, quando desejarem.

O modelo remote first faz parte da estratégia da empresa de promover um ambiente de diversidade e inclusão, contratando pessoas de todos os lugares e perfis.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, quais sejam: assistência médica, assistência odontológica, auxílio combustível, auxílio creche, auxílio desenvolvimento, bolsa auxílio, convênio com empresas parceiras, Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), programa de treinamentos, seguro de vida, vale refeição, vale transporte ou auxílio fretado, ginástica laboral, home office e vale alimentação.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://trabalheconosco.vagas.com.br/dp6/oportunidades para consultar a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.