É Gang Beasts Cross Platform para PS5, Xbox, PC, Mobile (2022)

Muitas pessoas preferem que o jogo que jogam seja multiplataforma. É porque se o jogo for multiplataforma, os jogadores poderão jogar o jogo com amigos em todas as outras plataformas. Com o aumento da demanda por jogos online, muitas pessoas querem que seus jogos favoritos sejam multiplataforma. Gang Beasts é um dos jogos mais populares disponíveis para todas as plataformas, incluindo Xbox, PS4 e PC. Se você joga este jogo e deseja saber se o jogo é multiplataforma ou não, aqui está o guia para ajudá-lo.

Benefícios dos jogos multiplataforma

O jogo multiplataforma significa poder jogar com jogadores em outras plataformas. Isso traz várias vantagens para os usuários, como:

Os jogadores podem jogar com seus amigos em diferentes plataformas.

É mais fácil escolher a plataforma, pois eles não precisarão mais confiar em seu jogo favorito disponível em apenas uma plataforma ou no fato de não conseguirem jogar o jogo com seus amigos.

Aumenta o alcance do jogo à medida que mais pessoas se juntam ao jogo devido ao desenvolvimento multiplataforma. Isso tornará o jogo mais competitivo e vale a pena jogar.

Isso beneficiará os desenvolvedores, pois eles não terão que gastar na compra de hardware para testar recursos em todas as plataformas quando o trabalho puder ser feito a partir de uma.

Gang Beasts Cross Platform para Xbox One e PC?

A partir de agora, Gang Beasts não é multiplataforma para Xbox One e PC, mas a próxima atualização lhe dará a funcionalidade de ser multiplataforma. O Xbox e o Windows PC são executados em sistemas operacionais projetados e desenvolvidos pela Microsoft, de modo que possibilitarão o jogo entre plataformas com a próxima atualização.

Gang Beasts é multiplataforma para PC e PS5?

Bem, a resposta para essa pergunta será não. O jogo não é multiplataforma para PC e PS5 e vice-versa. Portanto, se seu amigo estiver no PC enquanto você estiver no PS5 ou vice-versa, você não poderá competir com ele. Embora o jogo seja multiplataforma para Xbox One e PC, o mesmo não será feito para PC e PS5.

Gang Beasts é multiplataforma para Xbox One e PS5?

Gang Beasts não é um jogo multiplataforma, nem para qualquer plataforma. Como dissemos acima, o jogo será multiplataforma para usuários de Xbox One e PC, mas o mesmo não será feito para outras plataformas muito em breve. A partir de agora, o desenvolvedor não tem nada a dizer sobre a funcionalidade multiplataforma para Xbox One e PS5, mas esperamos que esteja lá no futuro.

Conclusão

Lendo o artigo acima, teria certeza de que o jogo não é multiplataforma. O jogo será feito multiplataforma para Xbox One e PC muito em breve com a próxima atualização.

