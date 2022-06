É Security@mail.instagram.com Legit ou Scam (2022)

Você já recebeu um e-mail de [email protected] e se perguntou se era legítimo? Se sim, você não está sozinho. Muitas pessoas receberam e-mails semelhantes e não têm certeza se são reais.

Um dos métodos mais comuns de obter acesso a uma conta de usuário é o phishing. Normalmente, nesse tipo de crime cibernético, o alvo recebe um link; ao abrir o link, o alvo é solicitado a inserir suas credenciais de conta para continuar. No entanto, assim que você inserir as credenciais da sua conta, suas informações serão enviadas ao golpista. O link parece ser genuíno e é indistinguível do original. Os usuários receberam recentemente um e-mail de ‘[email protected]‘ e duvidam se é legítimo ou uma farsa!

Muitos usuários receberam um e-mail deste endereço e não têm certeza se é uma tentativa de phishing ou um link oficial do Instagram. Não há nada para se preocupar se você também estiver confuso com este e-mail. Neste artigo, veremos se o e-mail é legítimo ou não e como evitar phishing no Instagram.

Muitos usuários relataram receber e-mails desse e-mail e se perguntam se é um e-mail legítimo ou não. Bem, respondendo à sua pergunta, gostaríamos de dizer que este é um e-mail oficial do Instagram, e há menos chances de receber links de phishing falsos deste e-mail.

O que são e-mails de phishing?

Os e-mails de phishing são projetados para convencê-lo a revelar informações pessoais, como seu nome de usuário e senha. Eles geralmente parecem ser uma réplica do original, mas alguns indicam que não são genuínos. E-mails de phishing, por exemplo, frequentemente contêm erros de gramática e ortografia. Eles também podem usar o medo ou a urgência para persuadi-lo a agir rapidamente.

A boa notícia é que [email protected] é um endereço de e-mail oficial do Instagram. No entanto, foi relatado que e-mails de phishing foram enviados desse endereço, por isso é importante estar ciente dos sinais de alerta de um golpe.

NOTA Observe que, embora este e-mail seja legítimo, você pode receber e-mails de outros endereços que não são. Você pode, por exemplo, receber um e-mail do endereço [email protected]. Este e-mail tem rnail, que é semelhante ao mail se você olhar de perto. Se não for abordado, qualquer pessoa pode se tornar vítima desses e-mails que parecem ser oficiais.

Se você receber um e-mail de [email protected]certifique-se de verificar os seguintes sinais antes de tomar qualquer ação:

O endereço de e-mail pode ser ligeiramente diferente do listado acima. Se você vir um e-mail de [email protected] por exemplo, isso provavelmente é uma tentativa de phishing.

por exemplo, isso provavelmente é uma tentativa de phishing. E-mails falsos podem conter erros gramaticais ou ortográficos. Isso geralmente é um sinal de que o e-mail não é legítimo.

Um e-mail de phishing pode solicitar que você clique em um link ou baixe um anexo . Não faça isso! O Instagram nunca pedirá que você faça isso em um e-mail.

. Não faça isso! O Instagram nunca pedirá que você faça isso em um e-mail. O e-mail pode conter linguagem ameaçadora ou tentar assustá-lo a agir. Por exemplo, o e-mail pode dizer que sua conta será excluída se você não agir imediatamente. Esta é uma tática de golpe conhecida como “susto.”

No entanto, se você não tiver certeza sobre um e-mail que recebeu do Instagram, a melhor coisa a fazer é simplesmente excluí-lo. Você também pode entrar em contato diretamente com o Instagram para perguntar se o e-mail é legítimo. Lembre-se, nunca clique em links ou baixe anexos de e-mails sobre os quais você não tem certeza!

Como identificar e-mail falso ou link de phishing?

Bem, e-mails falsos ou o link de phishing enviado para você em seu Instagram são facilmente reconhecíveis se observados de perto. Bem, eles têm certos problemas que podem ser facilmente identificados se olharem atentamente para o correio.

Verifique a gramática incorreta, pois os e-mails falsos terão gramática incorreta.

Links falsos geralmente são links encurtados, então você deve ficar longe deles se os receber de um remetente desconhecido.

Você receberá uma notificação oficial do Instagram através de sua caixa de entrada.

Se o link ou o e-mail solicitar dinheiro ou tiver um tom alarmante, fique longe deles.

Os anexos enviados junto com o e-mail não serão totalmente carregados.

Maneiras de evitar ataques de phishing no Instagram

Existem certas medidas que você pode considerar para evitar ataques de phishing no Instagram, como-

Certifique-se de escolher uma senha segura. A senha escolhida deve ter de 14 a 16 caracteres, que devem incluir uma combinação de letras, números e símbolos. Não vá para a senha fraca que pode ser facilmente adivinhada como seu nome ou alguma senha comum. Essas senhas tornam sua conta vulnerável a ataques de phishing.

Habilite a autenticação de dois fatores em sua conta. A próxima coisa que você deve fazer é habilitar a autenticação de dois fatores para o seu Instagram. Isso permite duas camadas de segurança, o que significa que você receberá um código de verificação para verificar seu login depois de inserir a senha.

Não compartilhe suas informações como e-mail, número de telefone e outros detalhes pessoais com pessoas aleatórias na rede social.

Sempre cuide dos links não identificados e e-mails que você recebe. Nunca abra links aleatórios, a menos que eles não suspeitem ou venham de uma fonte confiável.

Não dê acesso a aplicativos de terceiros. Você deve evitar dar acesso à sua conta do Instagram para aplicativos de terceiros. Além disso, você não deve conceder permissões desnecessárias aos aplicativos que usa em seu telefone.

Não use bots para ganhar seguidores/curtidas/comentários em sua conta do Instagram, pois isso também aumenta a chance de sua conta ser invadida.

Perguntas frequentes

1. O que é phishing do Instagram?

Phishing é quando alguém lhe envia uma mensagem ou link solicitando informações pessoais para obter acesso à sua conta. (A maneira mais comum de hackear qualquer conta)

2. Como você pode saber se um e-mail de [email protected] é legítimo?

Se você receber um e-mail de um endereço de aparência semelhante ‘[email protected]’, desconfie de quaisquer solicitações de informações pessoais ou ameaças de suspensão de conta se você não cumprir. Estes podem ser indicadores de um esquema de phishing.

3. Como os hackers usam phishing para roubar informações da conta do Instagram?

Os hackers podem usar phishing para criar um página de login falsa que parece idêntico à página de login real do Instagram. Ao hospedar esta página em um servidor público, eles podem induzir os usuários a inserir as informações de sua conta, que os hackers podem usar para acessar outras contas online.

4. O que fazer se você achar que foi alvo de phishing no Instagram?

Se você acha que sofreu phishing no Instagram, altere sua senha imediatamente e denuncie o incidente ao Instagram. Você também deve estar atento a quaisquer outras contas on-line que usem o mesmo nome de usuário e senha, pois elas também podem estar em risco.

Por fim, gostaríamos de salientar que [email protected] é um endereço de e-mail legítimo e oficial do Instagram. No entanto, você pode receber e-mails falsos que parecem ser oficiais. No entanto, existem alguns indicadores de que você pode estar lidando com uma tentativa de phishing, como solicitações de informações pessoais ou ameaças de suspensão de conta. Se você acredita que sofreu phishing, altere sua senha imediatamente e notifique o Instagram. Se você achou este artigo útil, compartilhe-o com seus amigos e deixe um comentário abaixo sobre sua experiência.

ARTIGOS RELACIONADOS: