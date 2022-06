É Uno Cross Platform 2022 PC, PS4, Xbox One, PS5, Nintendo

Nos últimos anos, houve um aumento nos jogos multiplataforma. É principalmente porque é emocionante jogar nossos jogos favoritos em um novo dispositivo com novos jogadores. Como resultado, a indústria de jogos cresceu.

Além disso, novos jogadores são expostos a jogos que talvez não tivessem encontrado de outra forma. E isso também facilita a socialização de jogadores que pensam da mesma forma. Então, é crucial para o crescimento do jogo.

Mas também é difícil não gostar de um bom jogo de cartas. Quem é fã deve conhecer o Uno. É igualmente recomendado jogar as versões física e digital do Uno se você gosta de jogar cartas.

E discutiremos o Uno como um videogame neste artigo. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a compatibilidade entre plataformas do Uno, você está no lugar certo.

O que é Uno?

Não há muito a dizer sobre o popular jogo baseado em cartas Uno. A melhor parte é que agora está disponível como download digital. Isso permite que você jogue Uno com seus amigos usando vários sistemas de jogo.

Você poderia desfrutar da versão física do jogo de cartas Uno, pois é um dos jogos de cartas clássicos.

No entanto, você já considerou jogá-lo no seu PC ou em um console de jogos como o PS4 ou Xbox One?

Isso agora é possível com o lançamento digital do jogo. Merle Robbins desenvolveu o jogo.

E a coisa mais emocionante sobre este jogo é que agora está disponível em dispositivos móveis com torneios, regras e muitos outros recursos interessantes adicionados.

Enquanto viaja ou em casa, você pode ter um Uno. E você poderá jogar Uno, seja você um jogador experiente ou completamente novo no jogo.

Portanto, Uno é um jogo que todos podem desfrutar. Ficar até o fim é o objetivo final do jogo. E o vencedor é o jogador que não tiver mais cartas.

Pode parecer muito simples. Mas não é tão simples quanto parece. O não cumprimento de algumas das regras básicas do jogo resultará em um cartão de penalidade. E isso impede que você complete o jogo e ganhe.

Há uma variedade de rodadas de jogabilidade neste jogo. Durante este jogo, os jogadores devem combinar suas cartas com base em suas cores, números e símbolos.

E, quando você não conseguir combinar a conexão entre as três cartas, você deve escolher uma carta aleatoriamente do baralho.

E, até agora, o Uno foi disponibilizado para PC, Xbox One, Xbox 360, PSP, PS3, PS4, Google Stadia e plataformas móveis.

Portanto, a jogabilidade será diferente dependendo do sistema de jogo que você possui ou escolhe.

Então, agora vamos examinar a resposta. O Uno será multiplataforma em 2022?

O Uno é multiplataforma em 2022?

Infelizmente, não haverá Uno multiplataforma em 2022. Se dois jogadores tiverem dispositivos diferentes, eles não poderão jogar juntos. Este jogo é compatível apenas com uma plataforma.

Também não requer nenhum equipamento especial. E faz sentido exigir funcionalidade multiplataforma para um jogo que está disponível em tantas plataformas.

Porque o objetivo do serviço é manter os jogadores conectados, independentemente do dispositivo que estejam usando.

E o jogo é para ser jogado com outros. Além disso, jogar sozinho também não faz sentido.

A boa notícia é que o Uno continuará popular por muitos anos, mesmo que não seja multiplataforma em 2022.

O jogo foi lançado em várias versões ao longo dos anos. E, apesar de não ser multiplataforma, ainda será relevante nos próximos anos.

O fato de UNO não ser multiplataforma em 2022 tem muitas desvantagens. O jogo não permite que jogadores que tenham uma versão diferente instalada em outro dispositivo joguem juntos.

Assim, jogadores de todo o mundo terão dificuldade em jogar juntos. É por causa da necessidade de instalar o jogo em todos os dispositivos que possam ter.

Segundo, se você usa um telefone Android e seu oponente usa um iPhone, você não pode jogar juntos. iPhones e telefones Android ainda não são compatíveis com esse recurso.

E, infelizmente, não há nada que você possa fazer sobre isso. Neste jogo em particular, é simplesmente algo que os desenvolvedores negligenciaram.

Por último, mas não menos importante, como as pessoas gostam de jogar Uno em tantas plataformas, parece lógico tornar o jogo multiplataforma em 2022.

No entanto, Uno não é um jogo multiplataforma. E isso limita severamente suas opções quando você está tentando enfrentar amigos ou familiares.

O Uno é multiplataforma para PS4 e Xbox One?

Não é possível jogar Uno Cross-Platform no Xbox One e PS4. Isso significa que você não pode jogar Uno em um console Xbox One se jogar em um console PS4.

Você não pode nem jogar Uno sozinho. Isso ocorre porque o jogo não pode ser jogado sem um mínimo de 4 jogadores.

O Uno é PC multiplataforma e PS4/PS5?

Não não é. É impossível fazer cross-play para jogadores do Uno que jogam em plataformas diferentes, como PC e PS4/PS5.

Não há cross-play entre PC e PS4/PS5 no momento. O jogo não possui compatibilidade entre plataformas, portanto, não pode ser jogado entre plataformas.

O Uno Cross-Play é PC e Xbox 360?

Infelizmente não. Isso significa que dois jogadores com Xbox 360 e PCs não podem jogar Uno juntos.

Esses dispositivos possuem diferentes versões do jogo Uno. Portanto, é necessário ter um servidor que possa lidar com a conexão entre dois dispositivos.

O Uno é multiplataforma para PC e Xbox One?

Não há jogo multiplataforma entre Uno Cross-Platform e Xbox One. Jogadores de PC com mouse e teclado não podem jogar com jogadores do Xbox One que estão usando controladores de joystick.

No entanto, encontrar jogadores com os mesmos dispositivos de jogo que você é uma maneira de jogar.

O Uno é multiplataforma para PC e Nintendo Switch?

Não, claro que não. A jogabilidade Uno Cross-Platform não pode ser jogada no PC e Nintendo Switch. Isso se deve ao mouse e teclado usados ​​na versão de jogos para PC.

A versão para jogos do Switch é diferente das outras, pois é um console portátil. E as duas plataformas não podem ser conectadas sem suporte nativo para cross-play.

Palavras finais

Uno é um jogo antigo que permaneceu fiel aos seus jogadores leais apesar da idade. Além disso, o Uno teria sido uma ótima plataforma de conexão para muitas pessoas. No entanto, sua única desvantagem é que não é multiplataforma.

