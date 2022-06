EBC recruta estudantes em quatro cidades brasileiras

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) está recrutando estudantes em quatro cidades brasileiras. O prazo de inscrição para o processo seletivo de estágio, com vagas para Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Tabatinga (AM), termina em 12 de junho.

Os interessados devem fazer cadastro e realizar prova on-line no site da Super Estágios.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Audiovisual, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Gestão em Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Jornalismo e Publicidade. Há, ainda, chances para alunos dos cursos técnicos de Eletrônica e Informática.

De acordo com o edital, os estagiários receberão bolsa auxílio entre R$ 500 e R$ 600, além de auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcionais aos dias estagiados.

Ao todo, são 18 vagas em Brasília, quatro no Rio de Janeiro, duas em Tabatinga e uma em São Paulo, sendo que o processo seletivo vida, ainda, a formação de cadastro de reserva para todas elas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela EBC deverão acessar o site da Super Estágios, responsável pelo recrutamento inicial, para fazer cadastro e realizar prova on-line. Clique aqui para se inscrever.

No endereço é possível conferir outras informações sobre o processo seletivo e acessar o edital completo.

É importante notar, ainda, que as inscrições são gratuitas e vão até 12 de junho. O início das convocações está previsto para o dia 14 de junho.

