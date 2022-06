Segundo o Ministério da Economia, é notável a evolução das projeções de mercado para 1T22, visto que no fim de janeiro a expectativa era de crescimento nulo, mantendo-se em fevereiro, com leve aumento ao longo de março e abril (0,2%).

Economia: parâmetros macroeconômicos e a evolução das projeções de mercado

No fim de abril, último resultado disponível, já se previa crescimento de 0,5% e a grade de parâmetros macroeconômicos da Secretaria de Política Econômica (SPE) divulgada no início de maio já projetava 0,8% de crescimento para 1T22, pouco abaixo do realizado (02/junho), informa o documento oficial do Ministério da Economia.

O Brasil reflete condições econômicas positivas no que tange a recuperação das atividades

Essa sequência de revisões reflete a visão de que as condições econômicas no Brasil são, em geral, positivas apesar das dificuldades impostas pelo cenário mundial que inclui a elevação recorde de preços em todo o mundo.

Segundo o Ministério da Economia, os setores da oferta mantiveram a tendência de recuperação, com crescimento dos serviços (1,0%) e continuidade da recuperação da indústria (0,1%), destaca a divulgação oficial.

As questões climáticas impactam a agropecuária

Houve queda na agropecuária (-0,9%) devido a problemas climáticos que afetaram a safra, especialmente a de arroz. No que tange ao fluxo da demanda, o Ministério da Economia destaca a sustentação do consumo das famílias, com alta de 0,7% no 1T22, com ajuste sazonal. Pelo terceiro trimestre seguido, o crescimento anualizado do consumo é de cerca de 3,0%.

Exportações elevadas e reflexo do cenário externo

Além disso, o consumo do governo cresceu 0,1%, bem como as exportações, visto que avançaram 5,0%. O Ministério da Economia destaca que houve recuo de 3,5% nos investimentos (FBCF) e de 4,6% nas importações, refletindo as dificuldades de recomposição das cadeias globais. Esses resultados geram efeito de carregamento estatístico (carry over) de 1,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022.

O Produto Interno Bruto (PIB) segue positivo no cenário pós-pandemia

Isso significa que, mantendo a variação dos outros trimestres em zero, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano será de 1,5%. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 1,7%, mantendo taxas positivas por cinco trimestres seguidos, após os efeitos da pandemia, destaca o Ministério da Economia através de recente divulgação oficial.

O resultado do trimestre reforça a continuidade, em 2022, da retomada econômica verificada desde o final de 2020 e ao longo de 2021, enfatiza o Ministério da Economia através nota informativa sobre o cenário econômico atual e suas projeções futuras.