Em surto psicótico, homem sai de casa pelado e é espancado até a morte

Reprodução/TV Pajuçara

Um homem de 33 anos, identificado como José Rinaldo, foi espancado até a morte após sair de casa pelado e causar tumulto em um supermercado durante um surto psicótico, no bairro Village Campestre, parte alta de Maceió.

Imagens de câmeras de segurança mostram que, no interior do estabelecimento, o homem derruba produtos das prateleiras e mobiliza populares, que conseguem conter Reinaldo e o fizem deixar o supermercado. “Ele sai corredo do local e logo, em seguida, vai uma outra pessoa em seu encalço. Ele já tinha tido outros surtos, mas nunca nessa gravidade”, detalhou, em entrevista à TV Pajuçara, o delegado responspável pelo caso, Thiago Prado.

Após o tumulto, ele teria ido para casa, mas, ainda em surto, voltou a sair e horas depois apareceu morto em um canavial na AL-405, no bairro Cidade Universitária.

A perícia constatou marcas agressões por pedradas e pauladas em todo o corpo de José Rinaldo. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima tinha transtornos mentais e não estava em tratamento médico. O caso ocorreu na semana passada, no dia 1º de junho, e familiares, testemunhas e funcionários já foram ouvidos.

“As investigações revelaram que Rinaldo não era uma pessoa agressiva, mas que estava passando por um surto. Seguimos ouvindo mais pessoas e quem tiver informações sobre este crime pode repassá-las à Polícia através do 181”, completou o delegado.