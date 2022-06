Embaixada dos Estados Unidos oferta curso de inglês para indígenas

A Embaixada dos Estados Unidos (EUA) vai ofertar curso de inglês através do programa Access Amazon para pessoas indígenas com idade entre 18 e 35 anos. De acordo com o cronograma, a Embaixada abriu o período de inscrição na última segunda-feira, dia 27 de junho.

Os indígenas interessados deverão se inscrever exclusivamente online, por meio do site do programa. O prazo para as inscrições vai até o dia 25 de julho.

Podem se inscrever pessoas indígenas, que estejam dentro da faixa etária estabelecida e tenham também o nível básico da língua inglesa.

De acordo com a Embaixada dos EUA, o programa Access Amazon vai oferecer 210 horas de ensino de inglês para jovens indígenas, ribeirinhos e quilombolas, além de ativistas e acadêmicos da causa da Amazônia. Conforme o programa, terão prioridade os residentes do território da Amazônia Legal.

O objetivo do curso é o desenvolvimento de habilidades linguísticas que poderão trazer valor para suas respectivas carreiras e potencial de liderança com foco em causas ambientais. Nesse sentido, o curso abordará também a questão da sustentabilidade de forma alinhada com a aprendizagem do idioma.

Durante as aulas, os alunos poderão compartilhar as suas experiências em relação ao meio ambiente e à cultura dos povos amazônicos.

Nesta edição, o curso de inglês, que conta com aulas online, está ofertando 140 vagas para indígenas brasileiros. O início das aulas está previsto para setembro. Conforme o cronograma, o curso vai até junho de 2023.

O programa é oferecido em mais de 86 países, tendo beneficiado mais de 3 mil participantes no Brasil desde 2008.

Com informações da Agência Brasil.

