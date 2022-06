A gestão de uma empresa no empreendedorismo da era digital é multifatorial. Por isso, é necessário o direcionamento estratégico do negócio desde o escopo do projeto inicial.

Empreendedorismo: gestão ampla, complementar e escalável

O empreendedor deve se atentar para direcionar o seu orçamento, evitando investir em projetos contraproducentes. Por isso, o estudar o mercado é fundamental, bem como, direcionar os investimentos em tecnologia.

Fatores tecnológicos

O investimento em tecnologia é um fator inerente à atuação empresarial na era digital. Entretanto, quando planejada, essa vertente pode ser o diferencial competitivo de uma marca.

Através de um sistema de gestão ERP é possível que a empresa customize seus indicadores e obtenha métricas relevantes para direcionar seu fluxo. Dessa forma, torna-se possível fidelizar o cliente dentro de um processo evolutivo na gestão interna.

Gestão holística

Além disso, o investimento direcionado em tecnologia permite que a empresa realize uma gestão ampla, considerando a gestão de pessoas, atendimento e relacionamento com o cliente. Dessa forma, uma empresa de pequeno porte pode se destacar no mercado.

Constância nos estudos mercadológicos

Os estudos de mercado devem ser feitos de maneira constante; já que é necessário considerar os fatores externos que impactam diretamente o poder aquisitivo e o desejo de compra do cliente final. Tais como a economia e a concorrência. Visto que são fatores de extrema relevância, ao passo que não são estáticos.

Desafios e oportunidades

Por isso, empreender na era digital pode ser um grande desafio, já que é necessário atuar de forma dinâmica, investindo em tecnologia e direcionando os estudos de mercado; ao passo que a empresa deve atender a sua demanda atual.

Entretanto, esse desafio pode ser uma grande oportunidade para que uma marca cresça no mercado. Já que é possível direcionar uma empresa sem investir em infraestrutura, através da escalabilidade e da assertividade de sua proposta.

Marketing, vendas, logística e gargalos nos processos

Por isso, é necessário entender o fluxo de compra do cliente, minimizar gargalos nos processos, entregar os produtos dentro do prazo prometido e direcionar o marketing digital, de modo que as ações da empresa sejam holísticas.

Crie um ciclo intangível de melhorias contínuas e fidelize o cliente

Assim sendo, uma marca cresce de forma orgânica em pouco tempo de atuação; já que cria-se um ciclo intangível de melhorias contínuas que impacta diretamente o resultado da marca e a valorização do produto dentro do mercado, impactando positivamente a construção do relacionamento e a fidelização do cliente.