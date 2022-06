Empresário suspeito de matar homem em loja do Centro é preso pela Polícia

Crime aconteceu durante este mês de maio em Maceió

Um empresário de 33 anos, suspeito de matar a tiros um homem dentro de uma loja de celulares no Centro de Maceió, neste mês de maio, foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), comandados pela delegada Talita Aquino.

Reprodução / Google Maps

O jovem assassinado, que continua sem identificação pois não foi encontrado nenhum documento com ele, foi morto a tiros dentro do estabelecimento, onde o suspeito também morava sozinho há oito anos.

Em consulta ao sistema policial, verificou-se que o autor tem passagem por porte ilegal de arma de fogo. No local do crime foi encontrado um estojo de munição calibre 380 e um projétil.

O empresário, autor do crime, foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz plantonista.

“Ressalte-se que a vítima foi morta dentro da loja com arma de fogo. Um fato que chamou a atenção foi a vítima estar com cigarro na mão direita e estar com materiais elétricos em seu poder como alicates, reatores, disjuntores, fita isolante e chave teste, sugerindo que estaria prestando serviço no interior do estabelecimento comercial”, disse a delegada.

Após cometer o crime, o acusado ligou para o pai, relatou o crime e fugiu. A Polícia Militar esteve no local, onde se encontrou com o advogado e familiares do acusado.

Outra prisão

Foi preso também nesta quarta-feira, 1º, um homem de 22 anos acusado de ter cometido crime de homicídio, no dia 11 de dezembro de 2021, contra Wallisson Santos de Jesus, ocorrido no bairro do Trapiche, em Maceió.

De acordo com a delegada responsável pela ação, Rosimeire Vieira, Walisson, de 25 anos, foi morto a tiros, e teve como possível motivação ciúmes da companheira da vítima, que tinha tido um relacionamento com o acusado, no passado.

O autor do crime foi preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 8ª Vara Criminal.