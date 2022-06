empresas devem adotar novo prefixo

Você já deve ter recebido ligações de números desconhecidos no meio do dia, chamando a atenção e lhe tirando do foco de suas atividades. Normalmente são empresas de telemarketing entrando em contato para vender algum tipo de produto ou serviço.

Algumas empresas inclusive utilizam robôs para fazer a ligação. Quando você atende, eles desligam. Ou seja, eles realizam chamadas durante todo o dia. Você não conhece o número e acaba por atender o celular.

Procurando proteger o consumidor de ligações indesejadas, a Anatel implementou no último mês de março, a identificação das chamadas por celular, realizadas por empresas de telemarketing, por meio do prefixo 0303.

Nova norma da Anatel

Esta regra tem como objetivo a identificação do tipo de ligação pelo usuário. A princípio, ele terá plena consciência de que a chamada é feita por uma empresa que trabalha com telemarketing. Ele poderá decidir se irá atendê-la, ou não.

A norma entrou em vigor em março. A partir de junho, ela irá incluir chamadas não apenas de celulares, como também de telefones fixos. Este prefixo, 0303, será obrigatório para todas as ligações feitas por empresas de telemarketing.

Ademais, somente as empresas de cobrança e de doações estarão livres desta nova prática. Todas as outras companhias deverão se enquadrar a esta nova realidade. Os clientes e usuários terão conhecimento de quem está ligando. Então irão decidir se atendem ou não à ligação.

Existem ainda outras vantagens desta nova norma da Anatel. Acima de tudo, há a possibilidade da pessoa bloquear o número. PAra tal, é necessário apenas comunicar à operadora. Desse modo, o consumidor estará protegido de chamadas indesejadas.

Proteção ao consumidor

Mesmo com essa nova regra, o consumidor deve ficar atento a todos os tipos de fraudes que envolvem o setor de telecomunicações. Além disso, algumas ligações são armações e utilizam números não cadastrados.

Conhecida como “spoofing”, esta ação procura enganar o sistema de numeração pública determinada pela Anatel. As empresas que atuam desta forma realizam chamadas enganando os consumidores. Com efeito, este tipo de ligação aumentou muito neste ano.

De acordo com o órgão, o consumidor que receber uma chamada de uma empresa de telemarketing deve entrar em contato rapidamente com a sua operadora. dessa maneira, pode realizar uma denúncia acerca do número.

A busca pela proteção dos direitos dos consumidores não para por aqui. A Anatel também irá bloquear as companhias que realizarem ligações através de um robô que costuma fazer mais de 100 mil chamadas diariamente.

São as chamadas “robocalls”, que abusam do serviço e não são completadas quando o usuário atende a ligação. Em suma, o telefone simplesmente desliga automaticamente. Este tipo de ação costuma sobrecarregar as redes de telecomunicação.

Identificando a chamada de telemarketing

Essa nova regra da Anatel foi criada no ano passado, através do ato nº 10.413. De acordo com o órgão, o ajuste dos prefixos das empresas de telemarketing ativo, busca moderar eventuais abusos destas companhias.

A identificação das chamadas será apresentada nas telas dos celulares e telefones dos usuários, que terão conhecimento de quem está do outro lado da linha. Ademais, a moderação deste tipo de ligação será feita pelas operadoras.

O prefixo 0303 será reservado para as empresas de telemarketing ativo. Elas terão obrigatoriamente de utilizá-lo ao realizar as chamadas. Dessa maneira, o consumidor não terá dúvidas da origem da ligação.

Agências de telemarketing

O Brasil é um dos países que mais recebem ligações indesejadas. De acordo com um levantamento realizado pela empresa TrueCaller, há uma média de 37 ligações de “spam” por mês, por usuário. As ligações fraudulentas também possuem números expressivos, atingindo cerca de 20% dos consumidores.

A princípio, esta nova regra da Anatel irá regular o setor e proteger os usuários de ligações abusivas. As empresas que não se enquadrarem serão bloqueadas pelas operadoras. Elas também podem ver sua marca enfraquecida, em um setor altamente competitivo.

A categoria de telemarketing no Brasil é gigantesca. Ela emprega cerca de 1.5 milhões de operadores. É um setor que dá uma grande oportunidade a jovens em busca de seu primeiro emprego. No entanto, vem sendo reconhecida como abusiva por seus consumidores.

Ao aplicar um mesmo prefixo para este tipo de serviço, a Anatel procura proteger os usuários. Promovendo a opção de atenderem ou não às chamadas. Em conclusão, o órgão criou a nova regra após promover o aplicativo “Não Perturbe”, que não obteve bons resultados.