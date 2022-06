Empréstimo de R$1 mil do Caixa Tem é PAGO para 83% de negativados

A maioria das pessoas físicas que solicitaram o dinheiro do empréstimo do Caixa Tem estão com o nome negativado. Contudo, isso não se trata de um problema. De acordo com o próprio Governo Federal, indivíduos que estão com dívidas inscritas em órgãos de proteção de crédito também podem solicitar o saldo através do aplicativo do banco. Não há nenhum impedimento.

Os dados mostram que mais de 602 mil pessoas solicitaram o chamado SIM Digital desde o início das solicitações no final do último mês de março. Destas, estima-se que mais de 499 mil estejam negativadas. Estamos falando, portanto, de uma taxa de 83% dos contratantes. Trata-se de uma ampla maioria dos casos.

Segundo informações divulgadas pelo próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a média de liberação dos valores contratados por pessoas com o nome negativado foi de R$ 778,31 nos primeiros 20 dias de programa. Neste mesmo período, o saldo médio para as cidadãos que não estavam com o nome negativado foi de R$ 735,50.

Além das pessoas físicas, o crédito do Caixa Tem também é voltado para os indivíduos inscritos como microempreendedoras digitais e também para os cidadãos que fazem parte da folha de pagamentos do programa Auxílio Brasil, do Governo Federal. Em todos os casos, a regra é ter um empreendimento para que o cidadão use o dinheiro em seu negócio.

A Caixa Econômica Federal explica que não é necessário ser um grande empresário para poder solicitar o saldo. Segundo o banco, cidadãos que possuem pequenos negócios como lojas, vendas, e até mesmo bancos em feiras livres podem ser incluídos no cadastro. Logo depois de receber o dinheiro, ele poderá usar o montante para alavancar o seu trabalho.

Empréstimo do Auxílio Brasil

O Governo Federal também anunciou a liberação do consignado para os usuários do Auxílio Brasil. No entanto, neste caso, o processo ficou só na promessa. Ao menos até aqui, nenhum beneficiário do programa conseguiu solicitar o crédito.

Tratam-se de dois empréstimos diferentes. Como dito, a liberação do Caixa Tem é destinada para microempreendedores e empreendedores que se definem como pessoas físicas. O dinheiro precisa ser pago com juros mensais a partir de 1,95%.

Todavia, já o empréstimo do Auxilio Brasil é destinado para os cidadãos que fazem parte do programa. Neste caso, estamos falando de um consignado. Assim, o cidadão paga o dinheiro de volta para o Governo Federal na forma de descontos nas parcelas do benefício.

Recentemente, o Ministério da Cidadania afirmou que o consignado do Auxílio Brasil está confirmado, mas disse também que ele ainda não está pronto. A pasta também não divulgou uma data para a liberação do crédito.

Além do Caixa Tem

Além do consignado do Auxílio Brasil, e o crédito do Caixa Tem, o Governo Federal anunciou uma série de outros programas sociais para este ano. Um deles é o vale-gás nacional, que faz pagamentos bimestrais.

O Governo Federal ainda avalia a possibilidade de pagar um auxílio-gasolina no valor de R$ 300. Além disso, também há discussões sobre o pagamento de R$ 400 para os caminhoneiros. Parlamentares ainda definem os últimos pontos sobre estas pautas.

5/5 – (1 vote)

Fonte: Notícias Concursos