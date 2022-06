Enem 2022: Inep registra mais de 3 milhões de inscrições

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o número de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. De acordo com o órgão, esta edição registrou 3.396.597 inscrições confirmadas.

Em relação à última edição, que teve o menor número de inscritos da história do exame, o número de inscrições do Enem 2022 apresenta um crescimento de 9,2%.

As inscrições do Enem 2022 foram recebidas entre os dias 10 e 21 de maio. Ainda segundo o Inep, do total dos inscritos, 1.368.244 (40,28%) são pagantes enquanto 2.028.353 (59,72%) são isentos da taxa. O valor da taxa de inscrição desta edição foi de R$ 85,00.

O ministro da Educação Victor Godoy reforçou que houve um crescimento de quase 40% no número de isenções concedidas.

Provas do Enem 2022

De acordo com os editais, a aplicação das provas do Enem 2022 está prevista para os dias 13 e 20 de novembro deste ano. As versões impressa e digital serão realizadas na mesma data. De acordo com o Inep, as provas do exame (versão digital e impressa) serão aplicadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

A aplicação das provas do Enem PPL 2022 (para pessoas privadas por liberdade) está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro.

O início das provas será às 13h20. Conforme o Inep, a abertura dos portões de acesso está marcada para as 12h, com fechamento às 13h.

O Inep deve liberar a consulta aos locais de prova em outubro, com a liberação do cartão de confirmação de inscrição. A oferta do Enem 2022 é de 101.100 vagas para a sua versão digital, mas a versão impressa, por sua vez, não têm limite de inscritos.

Veja mais informações no edital do Enem 2022 e no edital da versão digital.

