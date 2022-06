Enem 2022: resultado dos pedidos de atendimento especializado já está disponível

Os estudantes que solicitaram o atendimento especializado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 já podem consultar os resultados na Página do Participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o resultado na terça-feira (7).

Os candidatos cujos pedidos foram indeferidos poderão entrar com recurso no site do Enem até o dia 12 de junho. A divulgação do resultado está prevista para o dia 22 seguinte.

De acordo com o edital, puderam solicitar o atendimento especializado gestantes e lactantes, idosos, pessoas em classe hospitalar e pessoas com deficiência auditiva, surdez, cegueira, baixa visão, deficiência física etc.

Já os candidatos que desejarem tratamento por nome social deverão fazer a solicitação entre os dias 23 e 28 de junho. O Inep deve liberar o resultado preliminar no dia 5 de julho, enquanto o resultado final está previsto para o dia 15 seguinte.

Provas do Enem 2022

As provas do Enem 2022 serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro deste ano. As versões impressa e digital serão na mesma data. De acordo com o Inep, as provas do exame (versão digital e impressa) serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal.

O início das provas será às 13h20. Ainda conforme o Inep, a abertura dos portões de acesso será às 12h, com fechamento às 13h.

A aplicação das provas do Enem PPL 2022 (para pessoas privadas por liberdade) está marcada para os dias 13 e 14 de dezembro.

O Inep deve liberar a consulta aos locais de prova em outubro, com a liberação do cartão de confirmação de inscrição. A oferta do Enem 2022 é de 101.100 vagas para a sua versão digital, mas a versão impressa, por sua vez, não têm limite de inscritos.

Veja mais informações no edital do Enem 2022.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFFS divulga termo de adesão com oferta de vagas do SiSU 2022/2.