A entrevista de emprego deve ser conceituada como uma oportunidade para o candidato direcionar a sua produtividade, sendo importante destacar os pontos fortes do seu currículo e direcionar seus pontos fracos.

Entrevista de emprego: destaque os pontos fortes do seu currículo

A entrevista de emprego é uma maneira de a gestão da empresa conhecer melhor o seu perfil profissional, e não julgamento pessoal. Por isso, é importante que adote o conceito da entrevista de emprego como uma conversa resolutiva; já que o conceito errôneo de que a entrevista de emprego é uma forma de julgamento pessoal pode fazer com que você adote uma postura de autossabotagem profissional.

Adote uma postura positiva e participativa

Direcione o seu comportamento de maneira assertiva, evitando adotar uma postura negativa. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite de gesticular excessivamente; mantenha controle sobre o seu tom de voz e tenha assertividade durante suas respostas.

Ademais, é importante que mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção de maneira natural.

Construa a sua narrativa de forma objetiva

A construção da sua narrativa deve considerar situações concretas sobre seus empregos anteriores, de modo que você direcione os acontecimentos de forma objetiva.

Sendo assim, fale sobre a sua proatividade; facilidade para lidar com pressão; alcance de metas; gestão de pessoas; direcionamento de projetos; construção do relacionamento da marca com o cliente; inovação; senso de urgência; dentre outros aspectos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Direcione seus pontos fracos de forma resolutiva

No que tange aos seus pontos fracos, é importante que você direcione-os de forma objetiva e sucinta. Por exemplo, você pode informar que possui dificuldades para falar em público, porém, deseja realizar um curso voltado para a melhoria da sua comunicação.

Demonstre capacidade de adaptação

Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade profissional; o que é muito importante para uma empresa no mercado atual, considerando que a volatilidade da economia impacta diretamente o fluxo de oferta e demanda.

Portanto, as empresas requerem – cada vez mais – profissionais resilientes e dinâmicos. Sendo assim, demonstre seus pontos fortes de maneira objetiva e tenha clareza sobre quais são seus pontos fracos.

Torne a avaliação genuína

Dessa forma, estará adotando uma postura participativa e orgânica; o que é primordial para que a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção seja genuína e positiva, tornando possível que a contratação seja efetiva para todos os envolvidos.