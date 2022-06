A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade de direcionar a sua trajetória profissional de forma ampla. Haja vista, o direcionamento objetivo que é possível ao candidato realizar através de sua apresentação durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: dicas orgânicas e simplificadas para o candidato

O conhecimento sobre o seu próprio currículo é de grande valia para o direcionamento de sua postura. Por isso, é importante que analise os pontos que destacam a sua trajetória profissional para que possa levá-los para a entrevista de emprego de maneira orgânica e simplificada.

Destaque seus resultados profissionais

É importante que o candidato fale sobre situações que destacam o seu diferencial profissional, seus resultados empregos anteriores e suas características. Dessa forma, poderá direcionar a sua postura e reforçar seus pontos positivos.

Por outro lado, é cabível ao candidato que saiba falar sobre seus pontos negativos de maneira objetiva, apresentando uma resolução. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, o candidato pode destacar que deseja estudar teatro, ou ainda, ao informar que precisa se atualizar em algum sistema utilizado dentro da sua área de atuação, o candidato pode informar que já está realizando cotações com instituições específicas.

Adote uma postura positiva e participativa

A sua postura deve corroborar a entrega feita no que tange a mensagem da sua linguagem não verbal. Sendo assim, é importante que não cruze os braços e pernas e fale de maneira calma e tranquila. Caso seja possível, não se atrase, não deixe objetos no seu colo e mantenha contato visual com o profissional que conduz a entrevista de emprego.

Tire suas dúvidas

Além disso, é viável para o candidato que faça uso do espaço cedido para questões no final da entrevista de emprego. Dessa forma, é aconselhável que questione informações relevantes sobre as atividades exercidas, os benefícios da vaga, as possibilidades de crescimento de carreira etc.

Assim sendo, não somente o candidato torna a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção positiva e viável, como também pode avaliar a viabilidade da contratação. Visto que é importante que ambas as partes avaliem os valores envolvidos e as objetividades. Dessa maneira, a contratação se torna um fluxo orgânico e positivo para todos os envolvidos.

Adapte os pontos citados

Ao adaptar os pontos citados, o candidato se coloca positivamente e evita ficar aquém do seu potencial profissional no mercado; já que ao se deixar dominar pela ansiedade, o candidato pode adotar uma postura de autossabotagem profissional.