A entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento assertivo por parte do candidato. Por isso, é necessário conhecer o seu currículo de forma aprofundada e destacar positivamente a sua postura.

Entrevista de emprego: direcione sua carreira profissional através de sua postura

O nervosismo é um fator compreendido pelo profissional de recrutamento e seleção durante a avaliação feita dentro do processo seletivo. Porém, quando o nervosismo domina o candidato, fica difícil para que essa avaliação seja genuína e, portanto, verdadeira no que tange ao seu perfil profissional.

Uma relevante apresentação profissional

Por isso, é importante para o candidato conceituar a entrevista de emprego como uma oportunidade de apresentação de sua trajetória e não como um julgamento. Dessa forma, o candidato evita uma postura negativa e a autossabotagem profissional.

É importante que, enquanto candidato, você leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem o seu profissionalismo, demonstrando resultados e características.

Destaque sua trajetória

Sendo assim, fale sobre sua produtividade; senso de urgência; capacidade analítica; facilidade para lidar com metas; comprometimento com a empresa; direcionamento da construção do relacionamento entre a marca e o cliente; inovação; admnistração de projetos; gestão de pessoas; dentre outros aspectos relacionados ao seu perfil profissional.

Direcione seus pontos de melhoria

Contudo, é importante que o candidato equilibre as informações sabendo quais são os seus defeitos. Sendo assim, apresente seus pontos de melhoria de modo orgânico e resolutivo.

Por exemplo, você pode se colocar com uma pessoa tímida, porém, deve destacar que deseja realizar um curso voltado para a sua comunicação e oratória. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento profissional; o que é de grande valia dentro do processo de recrutamento e seleção.

Adote uma postura participativa e dinâmica de forma orgânica

Além disso, é importante que você direcione sua postura para que seus valores profissionais sejam corroborados dentro da avaliação. Por isso, é necessário que tenha atenção plena aos seus gestos e evite excessos.

Sendo assim, não deixe seus braços cruzados; não gesticule excessivamente; mantenha contato visual com o profissional que estiver lhe entrevistando; procure controlar o seu tom de voz e construa a sua narrativa de forma assertiva.

Evite impulsos na sua postura e narrativa

Além disso, evite impulsos na sua comunicação, como lembrar de algo que não foi falado anteriormente e interromper o entrevistador. Dessa forma, estará direcionando o seu comportamento para que a avaliação feita dentro do processo seletivo seja resolutiva e atual, direcionando assim a sua carreira profissional em longo prazo.