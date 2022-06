A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato prepare uma apresentação que corrobore os seus valores profissionais, destacando os pontos atrativos do seu currículo.

Entrevista de emprego: faça uma apresentação orgânica dos seus valores profissionais

Sendo assim, é relevante que o candidato leve para entrevista de emprego situações que reforcem a sua capacidade analítica; senso de urgência; facilidade para lidar com metas; direcionamento de projetos; gestão de pessoas; facilidade para direcionar a construção do relacionamento entre a empresa e o cliente; dentre outros aspectos que sejam relacionados ao seu perfil profissional.

Pontos positivos e pontos negativos

Na condição de candidato você deve destacar os seus pontos positivos e direcionar seus pontos desfavoráveis. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é de grande importância que você destaque a sua necessidade de melhorar sua comunicação, realizando um curso de teatro. Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento e autorresponsabilidade profissional.

Adote uma postura assertiva e participativa durante o processo seletivo

Além disso, a sua postura deve corroborar a sua narrativa. Sendo assim, é importante que não gesticule excessivamente; não mantenha seus braços cruzados; não deixe objetos no seu colo; mantenha contato visual com o profissional que conduz a entrevista de emprego; tenha cuidado para não interromper o gestor do processo; trabalhe a assertividade durante as suas respostas.

Trabalhe a sua respiração e se familiarize com o ambiente

Ademais, evite atrasos, visto que é importante que chegue mais cedo ao local da entrevista para trabalhar a sua respiração; já que são pequenas ações que podem ser de grande valia para o seu direcionamento durante a entrevista de emprego.

Conheça a cultura da empresa

Analisar a cultura da empresa é outro fator relevante para o seu sucesso profissional. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu diferencial profissional e analise os valores empresariais.

Dessa forma, você tornará a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção genuína e eficiente; ao passo que também avalia a viabilidade da contratação. Uma vez que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos para que a contratação resulte em uma troca mútua e positiva para todos os envolvidos.

Faça adaptações dos pontos citados

Por isso, é importante que você adapte os pontos citados, de modo que evite um comportamento negativo, bem como evite adotar uma postura fechada, criando um círculo de autossabotagem profissional; o que pode ocorrer devido ao nervosismo causado pela avaliação feita durante a entrevista de emprego.