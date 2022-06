Escolas da Prefeitura de Penedo abrigam vítimas das chuvas com assistência integral

Secretaria Municipal de Educação antecipou recesso escolar para viabilizar atendimento, sem prejuízo para ano letivo

Secom PMP com Assessoria Semed

Famílias desabrigadas pelas chuvas que precisaram deixar a casa onde moram por contas de problemas na estrutura ou que tiveram o lar destruído estão acolhidas em escolas da Prefeitura de Penedo.

São centenas de pessoas desabrigadas (250 até a noite dessa quarta, 01 de junho) recebendo assistência do governo Ronaldo Lopes, trabalho que envolve diretamente servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Todo nosso pessoal está atuando desde o início tragédia, quando o setor de transporte disponibilizou veículos à disposição das ações de resgate”, conta Cíntya Alves sobre a primeira medida da pasta que administra.

Em seguida, escolas foram abertas para receber as vítimas do desastre. De imediato, servidores foram acionados para preparar o ambientes escolar, com preparo de alimentos que também recebe orientação de nutricionistas da Semed.

“Com alimentos doados pela população, empresas e itens coletados por nossas equipes elaboramos um cardápio com seis refeições diárias que é preparado por nossas merendeiras que se revezam em grupos de três turnos”, acrescenta a Secretária Municipal de Educação.

O trabalho que tem apoio de voluntários e moradores chega a produzir uma média de 1000 refeições diárias. Cíntya Alves também destaca o empenho dos servidores de serviços gerais que também se revezam nas seis unidades da rede que estão servindo como abrigo.

Até esta quinta-feira, 02, as famílias desabrigadas estão acolhidas nas escolas Vereador Manoel Soares de Melo (Vila Matias), Irmã Jolenta (matriz e anexo), Douglas Apratto Tenório (Barro Vermelho), creche Menino Jesus (Baro Duro) e Escola Rotary (Coréia).

Outra frente de trabalho da Semed é desenvolvida por equipes multidisciplinar formadas por pedagogas, assistentes sociais, psicólogas e pessoal técnico responsável pelo suporte de acolhimento aos desabrigados, realizando rodas de conversa, recreações para crianças e orientações às famílias.

“Estamos realizando um verdadeiro trabalho em equipe, cada um doando o que tem e o que pode para amenizar a dor e as perdas dos nossos irmãos e irmãs”, conclui Cíntya Alves, agradecendo a cada profissional da Educação.

Texto Fernando Vinícius/Jornalista Secom e Prof. Ricardo Júnior/Assessoria Semed