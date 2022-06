ESPM divulga 2ª chamada do Vestibular 2022/2 via Enem

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) liberou nesta quarta-feira, dia 1º de junho, a 2ª chamada do Vestibular 2022/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os inscritos podem acompanhar a convocação por meio do site da instituição.

Puderam se inscrever para a seleção via Enem os estudantes que obtiveram notas acima de 500 pontos nas provas objetivas e 600 na redação do exame.

Além da modalidade via notas do Enem, o Vestibular 2022/2 conta ainda com o aproveitamento de exames internacionais, cujo resultado já está disponível, e com a modalidade tradicional, com a aplicação de provas.

Vestibular tradicional

De acordo com o edital, a modalidade tradicional do Vestibular 2022/2 contará com duas etapas. A 1ª etapa consiste na criação de um vídeo no qual o candidato deve contar a história da sua vida e uma entrevista com um professor da instituição de forma on-line.

A 2ª etapa contará com a aplicação de provas no dia 3 de julho. Ainda conforme o edital, a prova será composta por 80 questões. Os assunto irão abarcar as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Humanidades e Cultura Geral Contemporânea, e uma prova de redação.

Vagas e resultado

A ESPM está oferecendo diversas vagas para as unidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. As vagas são para os seguintes cursos: Administração, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Design, Jornalismo, Relações Internacionais, Sistemas de Informação.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado final do Vestibular 2022/2 está prevista para o dia 7 de julho.

Veja mais informações no site da ESPM.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFSC divulga as principais datas do Vestibular 2023; confira detalhes.