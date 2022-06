ESSS abre vagas para área de tecnologia

A ESSS (Engineering Simulation and Scientific Software) anunciou a abertura de vagas para área de tecnologia em diferentes regiões do Brasil.

Há chances para pessoas com ou sem experiência, com foco nos cargos de Desenvolvedor de Software, Estágio Administrativo iESSS, Estágio em Aplicações CAE EMAG, Analista Financeiro – Internacional, Analista Remuneração Estratégica, HR Business Partner, Desenvolvedor de Software – TI, entre outras. Grande parte das vagas são para atuação nas cidades de São Paulo (capital) e Florianópolis (SC).

É importante notar, ainda, que a empresa busca profissionais, também, para posições na Argentina e México, onde as chances são para Executivo de Negócios e Especialista em Aplicações CAE, respectivamente.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa reforça que visa recrutar pessoas que são movidas a desafios que envolvem pessoas e conhecimento do negócio, buscam crescimento profissional em uma empresa dinâmica onde possam compartilhar ideias e conquistas e desejam trabalhar em um ambiente colaborativo.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, que incluem plano de saúde nacional com subsídio integral sem coparticipação, cartão de benefícios flexíveis, licença maternidade e paternidade estendidas, incentivo à educação continuada através de cursos, treinamentos e especializações e auxílio idiomas e mais de 20 outros benefícios.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar pela página da empresa no LinkedIn.

Sobre a empresa

A ESSS é uma multinacional brasileira de base tecnológica, dedicada à simulação em engenharia. Atualmente, a empresa disponibiliza ao mercado as mais avançadas ferramentas de CAE (Computer-Aided Engineering) na área de fluidodinâmica, análise estrutural, eletromagnetismo e multifísica, além de customização e desenvolvimento de softwares sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente em âmbito global.

Com presença no Brasil e no exterior, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Portugal, Espanha, França, México e Estados Unidos, a empresa se orgulha por oferecer um clima de trabalho colaborativo, com foco em incentivos à educação continuada e apoio a cursos de idiomas.