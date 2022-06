Estradas e pontes da zona rural de Penedo e de Coruripe serão recuperadas por meio de parceria entre prefeituras

Cooperativa Pindorama e governo estadual também apoiam ações emergenciais

Secom PMP

As fortes chuvas causaram danos em estradas e pontes de comunidades do meio rural localizadas entre Penedo e Coruripe, problemas que estão sendo corrigidos por meio de parceria entre as prefeituras dos municípios vizinhos, Cooperativa Pindorama e Governo de Alagoas.

O esforço conjunto foi definido em reunião realizada nesta terça-feira, 31, no importante polo de desenvolvimento econômico da região, onde o presidente da cooperativa, Klécio José dos Santos, recebeu representantes dos dois municípios.

“Todos os pontos de acesso entre Penedo e Coruripe foram prejudicados pelas chuvas e a gente precisa dessa união entre as prefeituras e a Cooperativa Pindorama para agilizar os trabalhos que permitirão a retomada do tráfego de veículos”, explica o Secretário Municipal de Serviço Públicos, engenheiro Ivo Costa.

O representante do governo Ronaldo Lopes participou da agenda de trabalho que incluiu visita até os locais mais atingidos, como a ponte entre as comunidades Imbira e Conceição.

De forma imediata, o governador Paulo Dantas atendeu solicitação do Prefeito Ronaldo Lopes para envio de pedras ‘rachão’, material necessário para a reconstrução de cabeceiras de pontes, com prioridade para a estrutura do povoado Espigão, e demais pontes localizadas em outras regiões da zona rural de Penedo.

