Estudante da Ufal denuncia transfobia e funcionário terceirizado é afastado

Situação aconteceu na última terça-feira (31) no Restaurante Universitário, no Campus A.C. Simões

A estudante de letras da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Nefertiti Souza, usou as redes sociais para denunciar que foi vítima de transfobia no Restaurante Universitário do Campus A.C. Simões, em Maceió.

A jovem, que é transexual, fala que o funcionário passou a chamá-la pelo pronome masculino. E mesmo sendo alertado como deveria chamá-la (usando o pronome feminino), ele ignorou os avisos, insistindo no erro.

“Infelizmente tem um grande despreparo da comunidade acadêmica na Ufal para tratar com pessoas trans. Os funcionários não respeitam as pessoas trans. Houve um ocorrido no RU onde um funcionário desrespeitou o meu pronome. Quando o corrigi, ele o fez mais três vezes. Com certeza em forma de deboche”, contou Nefertiti nas redes sociais.

No relato, a estudante diz que mesmo avisado de que medidade legais seriam tomadas contra ele, o profisisonal desdenhou da atitude, mostrando não se importar com as possíveis consequências.

“Tivemos uma discussão por causa disso e a minha companheira perguntou o nome dele porque iríamos tomar uma medida sobre o caso e entraríamos em contato com a Pró-Reitoria Estudantil. A resposta dele foi que não precisava trabalhar lá porque era concursado em uma cidade do interior. Demostrando impunidade pelo que faz contidianamente já que não é a primeira vez. Ele já fez outras vezes, já o corrigi várias outras vezes, mas nunca tinha nos tratado com tamanha violência porque ele gritou. Foi muito desconfortante”, continuou.

Após o episódio, a Ufal solicitou o afastamento imediato do funcionário terceirizado. Em nota, emitida pela Pró-Reitoria Estudantil e divulgada nas redes sociais, a universidade disse também que repudia qualquer ataque homofóbico dentro ou fora da UFAL.

“Em pleno 2022, não pode haver mais espaço para esse tipo de desrespeito. Lembramos ainda que, desde 2019, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a homofobia está enquadrada como crime inafiançável e imprescritível. Por isso, incentivamos a todos aqueles que se sentirem desrespeitados por sua orientação sexual ou identidade de gênero que registrem Boletim de Ocorrência (o que já foi feito pela estudante) para que, dentro da lei, as autoridades competentes realizem a investigação dos fatos”, diz a nota.

Após tomar conhecimento do caso, a Ufal abriu um procedimento administrativo para apurar a denúncia e entrou em contato com a gerência do RU para que a empresa contratada afastasse o funcionário das funções.

Confira nota na íntegra:

Tivemos conhecimento, na noite de ontem (31/05/2022), de uma ocorrência envolvendo funcionário de uma empresa terceirizada, que presta serviço no Restaurante Universitário (RU) do Campus A.C. Simões, e uma estudante moradora da Residência Universitária Alagoana (RUA).

A estudante alega ter sido vítima de tratamento homofóbico por parte do funcionário durante atendimento realizado no RU no dia de ontem. Informamos, de antemão, que repudiamos qualquer espécie de ataque homofóbico, seja ele ocorrido dentro ou fora do espaço universitário. Em pleno 2022, não pode haver mais espaço para esse tipo de desrespeito. Lembramos ainda que, desde 2019, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a homofobia está enquadrada como crime inafiançável e imprescritível. Por isso, incentivamos a todos aqueles que se sentirem desrespeitados por sua orientação sexual ou identidade de gênero que registrem Boletim de Ocorrência (o que já foi feito pela estudante) para que, dentro da lei, as autoridades competentes realizem a investigação dos fatos.

Por parte desta Pró-reitoria, informamos que, ainda na noite de ontem, notificamos a gerência do RU sobre o ocorrido. No dia de hoje, abrimos processo administrativo para registro da denúncia. Em consequência disso, a gerência do RU solicitou, à empresa contratada, o imediato afastamento do funcionário de suas funções no restaurante. Além disso, será realizada reunião com todos os colaboradores do restaurante, a fim de reforçar a necessidade e importância do pleno respeito às diferenças no atendimento ao nosso público.

Maceió, 01 de Junho de 2022