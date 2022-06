Etapas para alterar seu nome AirDrop no iPhone, Mac, iPad (funcionando em 2022)

O AirDrop é um recurso bastante útil em dispositivos Apple para permitir a transferência de arquivos entre eles. Se você tiver um iPhone, Mac ou iPad, poderá transferir facilmente os arquivos entre eles usando o AirdDrop. No entanto, não é fácil distinguir entre os dispositivos se vários dispositivos Apple estiverem conectados à mesma rede. Devido a isso, a transferência de dados torna-se bastante complicada.

Se você tiver vários dispositivos Apple e não conseguir distinguir entre os dispositivos ao transferir arquivos, poderá alterar o Nome do AirDrop.

Como alterar seu nome AirDrop 2022

Neste artigo, discutiremos como você pode alterar o nome do AirDrop em vários dispositivos que você usa.

Altere o nome do AirDrop no iPhone.

Se você deseja alterar o AirDrop no seu iPhone, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

No Definições aplicativo, vá para o Em geral seção.

Aqui, toque no Sobre opção.

Agora, toque no Nome e altere o Nome para o seu Nome preferido.

Feito isso, toque em Feito e o Nome será alterado.

Alterar o nome do AirDrop no iPad

O processo de alteração do nome do AirDrop no iPad é semelhante ao do iPhone. Para alterar o nome do AirDrop no iPad, siga as etapas abaixo-

No seu iPad, abra o Definições aplicativo.

Toque em Em geral no Definições.

Aqui, toque no Sobre opção.

No Sobre, toque no Nome e, em seguida, digite o Nome para o que você preferir.

Depois de inserir o nome, toque em Feito para salvar as alterações.

Alterar o nome do AirDrop no Mac

Se você usa o AirDrop no seu Mac para transferir arquivos e não consegue encontrar o seu Mac por causa de nomes semelhantes, terá que alterar o nome dele no seu Mac. Alterar o nome do AirDrop no Mac também é bastante fácil como o processo acima. Para alterar o nome do AirDrop no Mac, siga as etapas abaixo-

Clique no ícone da maçã no canto superior esquerdo da tela. No menu que se abre, clique em Preferências do Sistema.

No Preferências do Sistema janela, clique no botão Compartilhamento opção.

Clique no campo vazio ao lado do Nome do computador e digite o nome do computador.

Depois de inserir o Nome correto, feche a janela e o Nome será alterado.

Palavras finais

Se você possui um iPhone, iPad ou Mac e deseja alterar o nome do AirDrop nesses dispositivos, siga as etapas deste artigo. Dado acima neste artigo, discutimos um processo passo a passo completo para ajudá-lo a alterar o nome do AirDrop no Mac, iPhone ou iPad.

