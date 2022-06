Extrafarma anuncia NOVOS empregos pelo Brasil

A Extrafarma, empresa varejista no campo de produtos farmacêuticos, anuncia vagas para trabalhadores em todo o Brasil. A seguir, são detalhadas as funções disponíveis para novos profissionais, conhecimentos requisitados, benefícios e vantagens, locais de atuação e o procedimento de inscrição.

Os cargos com vagas oferecidas pela Extrafarma possuem requisitos e atribuições que selecionam profissionais com nível de escolaridade de nível médio ao superior, com experiência e conhecimento em Vendas, Administração, Atendimento, Logística, Serviços Gerais e mais.

Em conjunto com os valores de remuneração esperados pelo mercado atual, a empresa garante aos seus futuros colaboradores benefícios e vantagens, dentre eles vales transporte e alimentação, assistência médica, seguro de vida e gympass.

A seguir, estão listadas as principais vagas oferecidas pela empresa, com seu respectivo local de atuação, de acordo com dados coletados do site Infojobs:

Aprendiz Com. (Bacabal / MA);

Op. Caixa (Redenção / PA);

Op. Caixa (Salvador / BA);

Op. Caixa (Macapá / AP);

Fiscal de Estacion. (Fortaleza / CE);

Aux. De Serv. Gerais (Fortaleza / CE);

Encar. De Logística (São Luís / MA);

Anal. Comercial (São Paulo / SP);

Aux. De Serv. Gerais (São Paulo / SP);

Farmacêutico (Fortaleza / CE).

Como realizar a inscrição

Preenchendo os requisitos necessários para ingressar na carreira oferecida pela Extrafarma, os profissionais devem concluir seu processo de inscrição no link de participação.

