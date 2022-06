A Ferreira Costa, loja tradicional brasileira de enorme sucesso, abre vagas de trabalho inéditas que necessitam de profissionais interessados em ingressar no mercado. A seguir, estão as informações sobre os cargos, localização e demais dados para as oportunidades ofertadas.

Ferreira Costa abre novos empregos pelo país

As vagas a serem preenchidas na Ferreira Costa são compostas por requisitos que enquadram profissionais com experiência em Administração, Gestão Comercial, Logística, Programação, dentre outros, com nível de escolaridade entre ensino médio e superior.

Em conjunto com remunerações que atendem aos valores previstos no mercado, a empresa fornece a todos os seus colaboradores benefícios para complementar os salários, como vales transporte e alimentação, assistências médica e odontológica, programas de treinamento, convênio com empresas parceiras, cesta de natal, dentre outros.

A lista abaixo delimita as vagas ofertadas e o local para seu exercício, segundo dados fornecidos no site Vagas.com:

Superv. De Depósito (Salvador / BA);

Montador Automotivo (Aracaju / SE);

Banco de Talentos (PCD) (Aracaju / SE);

Motorista (Aracaju / SE);

Aux. De Depósito (Aracaju / SE);

Aprovador de Crédito (Garanhuns / PE);

Encar. De Prevenção de Perdas (Garanhuns / PE);

Aux. De Depósito (Garanhuns / PE);

Atendente (João Pessoa / PB);

Prog. De Computador (Recife / PE).

Como se candidatar

Para as vagas oferecidas pela Ferreira Costa, os candidatos devem fazer a inscrição e concorrer em uma delas pelo link de participação.

