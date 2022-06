FESA aplica provas do Vestibular 2022/2 neste domingo (19)

A Faculdade Engenheiro Salvador Arena (FESA) realiza no próximo domingo, dia 19 de junho, a aplicação das provas do Vestibular 2022/2. De acordo com o cronograma, a aplicação do exame será no período da tarde, com início às 14h.

Os candidatos já podem conferir os locais de prova por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo. A aplicação será feita exclusivamente na cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Conforme o edital, os candidatos terão quatro horas e meia para responder o exame. A avaliação será composta por 60 questões objetivas de conhecimentos gerais, sobre as disciplinas do ensino médio. Os pesos de cada disciplina variam de acordo com o curso de escolha.

Vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta de vagas da FESA para esta edição do processo seletivo contempla os seguintes cursos de bacharelado: Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, e Administração.

Segundo o edital, a oferta da FESA é de 40 vagas para cada um dos cursos. Há reserva de 50% das vagas para candidatos de baixa renda. Para concorrer às vagas reservadas, os candidatos deverão comprovar a renda indicada no edital.

Resultados

A divulgação do gabarito oficial da prova do Vestibular 2022/2 está prevista para o dia seguinte ao da aplicação, a partir das 10h. Desse modo, os recursos serão recebidos nos dias 21 e 22 de junho.

O resultado final, com a lista de convocados para a matrícula, será publicado no dia 13 de julho, a partir das 10h. A instituição deve liberar o edital com as orientações para as matrículas na mesma data.

Acesse o site da Vunesp para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM abre mais de mil vagas remanescentes para cursos de graduação; saiba mais.