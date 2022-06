FGTS: Saque duplo para o mês de junho

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem dois saques disponíveis neste mês de junho. Em suma, os trabalhadores podem recorrer ao saque extraordinário e ao saque emergencial.

Saque-aniversário FGTS

Trabalhadores nascidos em junho já podem realizar o saque-extraordinário do FGTS. A modalidade libera anualmente parte do saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador no mês do seu aniversário.

O saque-aniversário é optativo, sendo assim, o cidadão deve manifestar o seu interesse a Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelas liberações, por meio dos seguintes canais de atendimento:

Aplicativo do FGTS , disponível para celulares Android e iOS;

, disponível para celulares Android e iOS; Site da Caixa;

Na agência da Caixa.

Para receber os valores ainda este ano é necessário aderir a modalidade até o último dia útil do mês em que faz aniversário. Isso porque, o trabalhador tem um prazo de até três meses para sacar a quantia liberada. Confira o calendário:

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

Vale ressaltar que a modalidade é vantajosa para aqueles que precisam de um dinheiro extra, no entanto, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não poderá retirar o FGTS integralmente. Neste caso, só é disponibilizada a multa rescisória de 40% sobre o valor ajuntado no fundo.

Saque extraordinário do FGTS

O saque extraordinário do FGTS está sendo distribuído para cerca de 42 milhões de trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas vinculadas ao Fundo de Garantia. O valor do resgate é de até R$ 1 mil.

Até o momento já podem sacar os recursos os trabalhadores nascidos entre janeiro e outubro. Lembrando que estão sendo depositados nas contas Poupança Digital+ do Caixa Tem, podendo ser sacados até 15 de dezembro.

Para consultar os valores do FGTS, o titular pode acessar o site da Caixa Econômica Federal ou o aplicativo do FGTS. Outra forma de verificar a situação é ligando para o número 158 ou indo em uma agência do banco.