FGTS: Saque emergencial é liberado para vítimas das fortes chuvas

O Governo Federal anunciou a liberação de um saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores que residem no estado de Pernambuco. Nos últimos dias, muitas regiões no estado têm sofrido com as fortes chuvas, o que levou a declaração de emergencial pública ou estado de calamidade.

O anúncio foi feito pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, e pelo atual presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Saque emergencial do FGTS

Devido ao estado de calamidade, os trabalhadores que tiverem saldo disponível em suas contas no Fundo de Garantia poderão sacar até R$ 6.220. Segundo o presidente do banco, as liberações em Pernambuco serão efetuadas em até cinco dias.

Repasse do FGTS

Guimarães ainda ressaltou que os pagamentos serão realizados de forma virtual:

“Qualquer transferência de renda, qualquer programa, como BPC, temos milhões de contas gratuitas no Caixa Tem, desenvolvido na época do auxílio emergencial. Nós temos várias agências alagadas, e mesmo assim faremos o atendimento”.

Neste sentido, quando os valores estiverem disponíveis para saques, as vítimas das fortes chuvas em Pernambuco poderão solicitar o resgate pelo aplicativo FGTS, na opção “Meus Saques”.

Na ocasião, será necessário conceder alguns documentos, como: documento de identidade, comprovante de residência em nome do cidadão, emitido no prazo máximo de 120 dias da decretação da calamidade.

Saque de até R$ 1 mil do FGTS

Trabalhadores nascidos em outubro, novembro e dezembro serão contemplados com o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) neste mês. Os repasses acontecem a partir de hoje, dia 1º, e dias 8 e 15.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, no total, cerca de 42 milhões de trabalhadores com saldo disponível nas contas do fundo serão atendidos com o depósito de até R$ 1 mil via conta Poupança Digital do Caixa Tem.

Para verificar se tem direito ao novo saque, basta realizar uma consulta no aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS, ou acessar o site da Caixa. Na ocasião, será necessário informar o NIS (PIS/Pasep).

Caso prefira, o trabalhador também pode comparecer à uma das agências da instituição financeira e consultar as informações. Vale ressaltar que o saque dos valores pode ser efetuado até 15 de dezembro.

Como solicitar o saque?

Não é necessário solicitar o saque, pois o dinheiro está sendo disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Mas caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

Em contrapartida, em casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao Fundo de Garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos.