FGV abre período de inscrição para Vestibular Unificado 2023

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) abriu nesta segunda-feira, dia 27 de junho, o período de inscrição para o Vestibular Unificado 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 21 de outubro.

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da instituição.

Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. Para pagamentos feitos até o dia 12 de agosto, o valor da taxa será de R$ 75, enquanto o valor da taxa para pagamentos feitos após essa data será R$ 150.

Os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 17 de outubro. Podem pedir o benefício estudantes que estão cursando ou já concluíram o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede particular. Para fazer a solicitação, é preciso enviar todos os documentos para o seguinte e-mail: processoseletivo@fgv.br.

Seleção

O processo seletivo será feito exclusivamente pela internet, com a aplicação de provas on-line. Conforme o cronograma, a aplicação das provas está marcada para os dias 14 e 15 de novembro. A divulgação do cartão de confirmação e do check-in do teste será feita no dia 3 de novembro.

A FGV divide as provas em em quatro blocos. As provas irão abarcar as seguintes áreas: Matemática, Ciências Humanas, Inglês e Língua Portuguesa. A FGV vai aplicar também uma prova de Redação e uma prova composta por questões discursivas conforme o curso de escolha.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, o Vestibular Unificado 2023 da FGV visa selecionar novos alunos para os cursos de graduação ministrados nas cidades de Brasília (DF), São Paulo e Rio de Janeiro, sendo 94 vagas para Brasília, 531 para São Paulo e 343 para o Rio de Janeiro.

A divulgação do resultado final de todos os cursos do Rio de Janeiro está prevista para o dia 5 de dezembro. As listas de aprovados em Administração para Brasília e em Ciências Econômicas para São Paulo serão liberadas no dia 21 de dezembro. Já a divulgação do resultado para os demais cursos está prevista para o dia 4 de janeiro de 2023.

