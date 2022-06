Fiat: conheça 6 modelos incríveis

O fabricante italiano Fiat é conhecido pela sua trajetória de criação de versões de automóveis populares, com design atrativo e boa dirigibilidade.

Essas características da Fiat tornam a marca uma das favoritas dos motoristas brasileiros que não abrem mão de um carro confortável.

Muitos consumidores escolhem os veículos da Fiat pelo prestígio do fabricante no mercado automotivo e pela relação custo e benefício.

Breve história sobre a Fiat

A fundação da empresa Fiat em 1889 teve como responsável o empresário italiano Giovanni Agnelli, que aproveitou a oportunidade de negócio que surgiu em Turim. Nesta cidade italiana o desenvolvimento industrial tornou as fábricas da região um polo de produção dos melhores veículos da Itália da época.

Outro dado interessante sobre a história da empresa é que o seu nome é uma abreviação de Fábrica Italiana Automobilística de Turim. Desde os seus inícios a marca demonstrava a capacidade e habilidade que possui para produzir diferentes tipos de veículos que são sucesso de vendas.

Conheça quais são os carros Fiat mais populares e escolhidos entre os motoristas.

Fiat Argo 1.3 Firefly Flex

O modelo Argo com motor 1.3 Firefly Flex é uma das versões subsequentes desse carro que começou a ser fabricado em 2018. A Fiat inovou ao desenvolver um automóvel com melhores funções que a concorrência nessa mesma gama de veículos como: motor de 4 cilindros e 8 válvulas.

Um dos benefícios desse tipo de motor é que com a menor quantidade de toques das válvulas, se alcança uma maior potência do motor.

Fiat Mobi 1.0 Evo Flex

O Fiat Mobi com motor 1.0 é um carro com carroceria hatchback que apresenta um tamanho compacto e um design moderno. As principais características que tornam esse modelo de carro usado uma excelente alternativa para os motoristas iniciantes são:

fácil condução;

câmbio manual;

combustível flex;

veículo leve.

De maneira resumida, o Mobi 1.0 é um carro que pode ser dirigido pelos motoristas na cidade e na estrada com confiança e segurança.

Fiat Cronos 1.8 Precision At6

As pessoas que gostam do modelo de carro sedan, certamente precisam conhecer esta versão do Cronos lançada em 2018 com potência de motor de 139 cv.

Este Fiat agrada pela sua aparência elegante e pelos seus atributos e funcionalidades presentes no interior do carro, entre elas, o espaço entre os bancos. O interior do Cronos é organizado e completo com assentos confortáveis e reguláveis, conta com um volante multifuncional para tornar a experiência mais agradável.

Fiat Strada 1.3 Firefly Flex Volcano

A picape Strada Flex Volcano tem tudo o que um motorista que precisa transportar algumas cargas e também deseja viajar com companhia. O modelo tem uma cabine dupla que garante mais conforto e segurança no trajeto das viagens, seja dentro da cidade ou para quem vai pegar a estrada.

O Volcano é um carro robusto que foi pensado para ser utilizado nos diferentes tipos de terrenos e possui uma grande capacidade de carga.

Fiat Toro Turbo 2.0

Esta versão do Fiat Toro é uma picape de tamanho médio com equipamentos de comunicação e entretenimento interativos, piloto automático e computador de bordo. Outras características interessantes deste modelo é que o Toro Turbo 2.0 tem um motor à diesel e deslocamento do pistão de 2.0.

As dimensões e capacidade dessa picape permitem que o veículo receba até 5 passageiros e o tanque tem capacidade 60 litros.

Fiat Punto Attractive Itália

O carro Fiat Punto Itália lançado em 2017 é um hatchback esportivo compacto para os motoristas que desejam dirigir um veículo simples e fácil de estacionar. A parte interna do veículo conta com acessórios e equipamentos como air bag, ar-condicionado, sensor de estacionamento, computador de bordo e retrovisor elétrico.

Ainda que seja um veículo pequeno, o Fiat Punto pode transportar até 5 passageiros e possui e no seu porta-malas cabem objetos de até 180 litros. Logo, esse modelo Fiat pode ser definido como um carro para ser usado no dia devido ao seu bom desempenho.